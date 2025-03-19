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Дочь Брюса Уиллиса рассказала о состоянии тяжелобольного отца

Румер Уиллис попросила поздравить актера с 70-летием
Дочь Брюса Уиллиса рассказала о состоянии тяжелобольного отца
Дочь Брюса Уиллиса рассказала о состоянии тяжелобольного отцаИсточник: www_gazeta_ru

Дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса, Румер, рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о состоянии тяжелобольного отца.

Румер Уиллис попросила подписчиков задать ей интересующие их вопросы. Один из фанатов захотел узнать о самочувствии Брюса Уиллиса, который борется с лобно-височной деменцией. Дочь актера поблагодарила за вопрос и ответила, что у ее отца все в порядке.

«У него все отлично, спасибо, что спросили. На самом деле завтра ему исполняется 70 лет, так что, пожалуйста, поздравьте моего папу с днем ​​рождения», — заявила Румер.

У Брюса Уиллиса трое дочерей от актрисы Деми Мур — Румер, Скаут и Таллула. Актеры расстались в 2000 году, однако семья по-прежнему проводит много времени вместе — Мур помогает новой супруге Брюса Уиллиса ухаживать за мужем, который страдает от неизлечимой болезни примерно с весны 2022 года. 19 марта актеру исполнилось 70 лет.

Прошлой осенью Таллула показала редкие фото с артистом из семейного архива. На одном из кадров они позировали на кухне. Брюс Уиллис целовал свою дочь в затылок. На другом снимке знаменитости сидели за столом. Таллула призналась в любви своему отцу под фото. При этом девушка решила не уточнять, когда именно были сделаны снимки.

Ранее Деми Мур опубликовала архивное фото с дочерью, снятое 31 год назад.