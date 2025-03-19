Дочь Брюса Уиллиса рассказала о состоянии тяжелобольного отца

Прошлой осенью Таллула показала редкие фото с артистом из семейного архива. На одном из кадров они позировали на кухне. Брюс Уиллис целовал свою дочь в затылок. На другом снимке знаменитости сидели за столом. Таллула призналась в любви своему отцу под фото. При этом девушка решила не уточнять, когда именно были сделаны снимки.