Звезда «Психологинь» перестала скрывать лицо младшего сына

Звезда сериала «Психологини» Анна Старшенбаум перестала скрывать лицо младшего сына. Актриса снялась с годовалым Эриком на отдыхе в Таиланде и опубликовала фото в соцсетях.
«Я сейчас на отдыхе. Возможно, на бессрочном. Хожу тут вся такая с солью в волосах, с ветром вперемешку», — призналась артистка.
Знаменитость растит сына от бизнесмена Даниила Наумова. Артистка в сентябре 2022 года рассекретила отношения с возлюбленным. По словам звезды, после тяжелого развода она зарегистрировалась на сайте знакомств, поскольку ей не хватало рядом мужчины, однако позже пересмотрела свои взгляды и удалила анкету. Старшенбаум не скрывала, что искала любви и в итоге встретила достойного человека, с которым захотела создать семью.
Актриса была замужем за звездой «Диверсанта» Алексеем Бардуковым, в браке у них родился сын Иван. Супруги развелись в 2017 году, однако Старшенбаум отмечала, что продолжает по-дружески общаться с экс-супругом, потому что они вместе растят ребенка. У знаменитости нет никаких претензий к бывшему мужу, и она находит в этом только позитивные для всех моменты. По словам звезды, новый избранник Наумов тоже смог найти подход к ее сыну и выстроить с ним дружеские отношения.