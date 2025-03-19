Марк Эйдельштейн заключил контракт с крупнейшим актерским агентством в Голливуде

William Morris Endeavor (WME) — это одно из крупнейших агентств по подбору талантов с офисами в Беверли-Хиллз, Калифорния, США. WME представляет артистов на всех медиаплатформах, в частности в кино, на телевидении, в музыке, театре. Эйдельштейн подписал контракт на представительство во всех сферах.