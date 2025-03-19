Михалков опроверг информацию о проблемах со здоровьем

«В отличие от тех людей, которые искренне переживали, когда я действительно попал в больницу, сейчас эта информация распространяется теми, кому очень хочется, чтобы я туда попал. Но к радости тех, кто действительно за меня переживал, сообщаю от своего имени, что я мало того, что, слава Богу, не в больнице, а еще и только что вернулся с гастролей в Воронеже и уже записал новый “Бесогон”, который, Бог даст, выйдет в пятницу, — отметил режиссер. — А тем, кто распространяет эти леденящие душу слухи, я, тем не менее, желаю здоровья».