МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Режиссер, актер, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков опроверг информацию о проблемах со здоровьем. Слова режиссера привели ТАСС в пресс-службе Михалкова.
Ранее Shot заявлял, что в начале марте Михалкова якобы госпитализировали с повышенным давлением, после чего обнаружили проблемы с сердцем.
«В отличие от тех людей, которые искренне переживали, когда я действительно попал в больницу, сейчас эта информация распространяется теми, кому очень хочется, чтобы я туда попал. Но к радости тех, кто действительно за меня переживал, сообщаю от своего имени, что я мало того, что, слава Богу, не в больнице, а еще и только что вернулся с гастролей в Воронеже и уже записал новый “Бесогон”, который, Бог даст, выйдет в пятницу, — отметил режиссер. — А тем, кто распространяет эти леденящие душу слухи, я, тем не менее, желаю здоровья».
Михалкову 79 лет. Его большой творческий вечер пройдет 22 марта в Московском Международном доме музыки.
О режиссере
Михалков — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», Герой Труда, обладатель «Оскара». Сын автора текстов гимна Советского Союза и гимна Российской Федерации, поэта Сергея Михалкова и писательницы, переводчицы Натальи Кончаловской, Михалков появился на экранах в 1963 году в комедии Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». Как режиссер он снял трагикомедии, притчи, экранизации, ленты о войне.
Среди самых известных фильмов Михалкова — «Пять вечеров», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Родня», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Раба любви», «Утомленные солнцем».