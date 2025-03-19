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Супруга Ливанова опровергла слухи о якобы найденной опухоли у артиста

СМИ писали, что 89-летний Ливанов якобы сильно похудел и осунулся
Василий Ливанов
Василий ЛивановИсточник: Legion-Media.ru

Супруга народного артиста РСФСР Василия Ливанова в беседе с aif.ru опровергла слухи об обнаружении у актера опухоли, похожей на онкологию.

«Все нормально с Василием Борисовичем. Просто поражает. Кто это пишет? Не обращайте на это внимания. Уже замучали…» — сказала Ливанова.

Ранее СМИ писали, что 89-летний Ливанов якобы сильно похудел и осунулся после медикаментозной комы и лечения подозрительной опухоли, похожей на онкологию.

В конце января супруга Ливанова рассказывала aif.ru, что актер попал в больницу, но чувствует себя хорошо. Позже она опровергла сообщения об ухудшении состояния мужа и якобы переводе его в реанимацию.