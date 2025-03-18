Хазанов вспомнил об уникальном качестве Ширвиндта в годовщину его смерти

Актер подчеркнул, что у Ширвиндта было уникальное качество — он рано осознал, что единственный смысл жизни заключается в ней самой, а все остальное является лишь самообманом. Тогда во время вечера, рассматривая один из подарков, артист пошутил, что вещь недорогая и уже ношенная. Узнав, кто является владельцем, он добавил, что экономия у него возведена в абсолют. При этом, как отметил Хазанов, никто никогда не обижался на такие шутки.