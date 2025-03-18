Хазанов вспомнил об уникальном качестве Ширвиндта в годовщину его смерти

Советский и российский актер Геннадий Хазанов поделился воспоминанием об Александре Ширвиндте в передаче «Сегодня вечером» на Первом канале в годовщину его смерти.
Юморист рассказал о дне рождения режиссера Эльдара Рязанова, во время которого Ширвиндт продемонстрировал свое легкое и ироничное отношение к жизни.
Хазанов отметил, что Ширвиндт и Рязанов были близкими друзьями, и на одном из праздников режиссера гости оставили подарки на особом столе. В разгар вечера Ширвиндт подошел к ним и начал остроумно их комментировать, превращая это в импровизированное представление.
«Это придумать, написать невозможно. Это полет фантазии», — заявил он.
Актер подчеркнул, что у Ширвиндта было уникальное качество — он рано осознал, что единственный смысл жизни заключается в ней самой, а все остальное является лишь самообманом. Тогда во время вечера, рассматривая один из подарков, артист пошутил, что вещь недорогая и уже ношенная. Узнав, кто является владельцем, он добавил, что экономия у него возведена в абсолют. При этом, как отметил Хазанов, никто никогда не обижался на такие шутки.
Народный артист РФ Александр Ширвиндт умер 15 марта 2024 года. Ему было 89 лет.