Звезда «Ворониных» снялась с мужем в кровати после слухов о разводе

Артистка замужем за ведущим, хореографом Андреем Карповым. Волкова признавалась, что супруг ревновал ее к коллеге по сериалу Георгию Дронову. Танцовщик приезжал на площадку, когда снимали постельные сцены, и наблюдал за процессом. Знаменитость отмечала, что испытывала подобные «угнетающие» чувства. Карпов тогда участвовал в шоу «Танцы со звездами», а его партнершей была актриса Елена Подкаминская. Волкова сильно ревновала мужа и не слышала «голос разума», поэтому закатывала истерики и скандалы, однако супругам удалось сохранить семью.