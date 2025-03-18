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Звезда «Ворониных» снялась с мужем в кровати после слухов о разводе

Актриса Екатерина Волкова опубликовала кадры с мужем после слухов о расставании
Звезда «Ворониных» снялась с мужем в кровати после слухов о разводе
Звезда «Ворониных» снялась с мужем в кровати после слухов о разводеИсточник: www_gazeta_ru

Звезда ситкома «Воронины» Екатерина Волкова опубликовала в соцсети кадры с мужем после слухов о разводе. Актриса сняла, как они лежали вместе на кровати, а их дочь разворачивала подарки ко дню рождения.

Первенцу пары исполнилось 14 лет. Супруги купили имениннице новый айфон.

Волкова несколько дней назад показала свой паспорт и сообщила о больших переменах в жизни. Она также опубликовала анкету с вопросами о знакомстве с мужем и месте регистрации брака. По словам актрисы, произошли два события, которые разделили ее жизнь на «до» и «после». Поэтому некоторые поклонники предположили, что звезда разводится.

Артистка замужем за ведущим, хореографом Андреем Карповым. Волкова признавалась, что супруг ревновал ее к коллеге по сериалу Георгию Дронову. Танцовщик приезжал на площадку, когда снимали постельные сцены, и наблюдал за процессом. Знаменитость отмечала, что испытывала подобные «угнетающие» чувства. Карпов тогда участвовал в шоу «Танцы со звездами», а его партнершей была актриса Елена Подкаминская. Волкова сильно ревновала мужа и не слышала «голос разума», поэтому закатывала истерики и скандалы, однако супругам удалось сохранить семью.