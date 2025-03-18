Леон Кемстач признался, что у него нет кумиров в творчестве

«У меня нет какого-то идола, человека, поклонником творчества которого я бы являлся. Я просто хочу стать лучшей версией себя. Всегда говорю, что нужно сравнивать себя не с кем-то другим — сравнивать себя нужно с собой вчерашним», — отметил Кемстач.