Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Леон Кемстач признался, что у него нет кумиров в творчестве

Актер также подчеркнул, что черпает вдохновение у близких людей
Леон Кемстач
Леон Кемстач

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Актер Леон Кемстач, известный по роли Андрея Пальто в сериале режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», признался, что у него нет кумиров. Для него главный принцип — стать лучшей версией себя, сообщил артист в интервью ТАСС.

«У меня нет какого-то идола, человека, поклонником творчества которого я бы являлся. Я просто хочу стать лучшей версией себя. Всегда говорю, что нужно сравнивать себя не с кем-то другим — сравнивать себя нужно с собой вчерашним», — отметил Кемстач.

Он также подчеркнул, что черпает вдохновение у близких людей.

«Я беру пример с родных. Например, с моей бабушки: всегда восхищался ее добротой, честностью, мудростью. Или с мамы: не переставал вдохновляться ее стремлением и упорством. А когда я смотрю, как трудится мой отчим, мне хочется выполнять свою работу с таким же усердием», — подытожил артист.

Леон Кемстач родился в 2008 году. Его актерский дебют случился всего 13 лет спустя — он получил эпизодическую роль в комедии режиссера Антона Богданова «Нормальный только я». Первым же крупным проектом артиста стал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Премьера ленты состоялась в 2023 году — за роль Андрея Пальто Кемстач приобрел широкую известность у российской аудитории.