Леон Кемстач признался, что у него нет кумиров в творчестве

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Актер Леон Кемстач, известный по роли Андрея Пальто в сериале режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», признался, что у него нет кумиров. Для него главный принцип — стать лучшей версией себя, сообщил артист в интервью ТАСС.
«У меня нет какого-то идола, человека, поклонником творчества которого я бы являлся. Я просто хочу стать лучшей версией себя. Всегда говорю, что нужно сравнивать себя не с кем-то другим — сравнивать себя нужно с собой вчерашним», — отметил Кемстач.
Он также подчеркнул, что черпает вдохновение у близких людей.
«Я беру пример с родных. Например, с моей бабушки: всегда восхищался ее добротой, честностью, мудростью. Или с мамы: не переставал вдохновляться ее стремлением и упорством. А когда я смотрю, как трудится мой отчим, мне хочется выполнять свою работу с таким же усердием», — подытожил артист.
Леон Кемстач родился в 2008 году. Его актерский дебют случился всего 13 лет спустя — он получил эпизодическую роль в комедии режиссера Антона Богданова «Нормальный только я». Первым же крупным проектом артиста стал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Премьера ленты состоялась в 2023 году — за роль Андрея Пальто Кемстач приобрел широкую известность у российской аудитории.