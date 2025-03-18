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Звезда «Девушек с Макаровым» вышла в свет в ультракоротком платье

Актриса Наталья Бардо появилась на публике в откровенном наряде
Самая стильная российская актриса вышла в свет в ультракоротком платье
Самая стильная российская актриса вышла в свет в ультракоротком платьеИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Наталья Бардо появилась на публике в ультракоротком платье. Звезда сериала «Девушки с Макаровым» приехала на вручение премии «100 самых стильных» и поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях.

«Оцените. Как вам мой образ?» — обратилась к подписчикам знаменитость.

Бардо отметила, что получила награду, как самая стильная актриса по версии Fashion TV.

Звезда рассказывала, что после родов за два месяца избавилась от 17 лишних килограммов. По словам Бардо, она занималась спортом каждый день, ела куриный бульон без соли, грудку и овсянку на воде ради роли. Но больше к таким экстренным способам похудения актриса не прибегала. Она продолжает следить за питанием, сократив до минимума употребление углеводов, однако строгих диет не соблюдает. А также знаменитость занимается йогой и пилатесом.