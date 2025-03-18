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В Минкультуры заявили, что Сарик Андреасян снимает без господдержки с 2019 года

Так в ведомстве ответили на запрос с предложением изменить вопрос о выделении средств из бюджета на проект режиссера
Сарик Андреасян на премьере фильма «Война и музыка», фото: пресс-служба
Сарик Андреасян на премьере фильма «Война и музыка», фото: пресс-служба

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Кинорежиссер и продюсер Сарик Андреасян с 2019 года снимает свои фильмы и сериалы на собственные и привлеченные средства без государственной финансовой поддержки, сообщили ТАСС в Минкультуры.

Ранее первый заместитель председателя думского комитета по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев направил обращение на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой с предложением изменить вопрос о выделении средств из бюджета на проект режиссера Сарика Андреасяна.

В марте 2025 года у Андреасяна произошел конфликт со студентами Московского киноколледжа № 40 после того, как режиссер высказал негативное отношение к авторскому кино, а также резко высказался об Андрее Тарковском. Тогда Гусев выразил беспокойство недавними высказываниями Андреасяна во время выступления перед студентами.

«Аудиовизуальная продукция (фильмы и сериалы), реализуемая режиссером и продюсером С. Г. Андреасяном, с 2019 года создается на собственные и (или) привлеченные средства без государственной финансовой поддержки», — говорится в сообщении министерства.