В Минкультуры заявили, что Сарик Андреасян снимает без господдержки с 2019 года

В марте 2025 года у Андреасяна произошел конфликт со студентами Московского киноколледжа № 40 после того, как режиссер высказал негативное отношение к авторскому кино, а также резко высказался об Андрее Тарковском. Тогда Гусев выразил беспокойство недавними высказываниями Андреасяна во время выступления перед студентами.