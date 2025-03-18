Елизавета Боярская накануне посетила светскую премьеру сериала «Опасная близость». Мероприятие прошло в столичном кинотеатре «Художественный».
На красную дорожку 39-летняя актриса вышла в модном total black образе. Она надела корсет с глубоким декольте и длинную шелковую юбку в пол с драпировками в области бедер.
Боярская сделала прическу с эффектом «мокрых волос» и нанесла вечерний макияж, сделав акцент на глазах. Актриса дополнила образ массивным браслетом на руке, сережками и каффом в виде змеи.
В сериале «Опасная близость» Боярская сыграла пластического хирурга Анну, которая руководит успешной клиникой и наслаждается браком с любящим мужем. Но однажды Анна понимает, что ее счастливая семейная жизнь была лишь красивой иллюзией. Героиня узнает, что у ее супруга есть любовница, с которой он попал в автоаварию. Не в силах склеить брак, она выбирает разрушительную месть.
Проект «Опасная близость» выходит 20 марта в онлайн-кинотеатре Start.