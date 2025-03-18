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Редкий выход: Елизавета Боярская появилась в платье с декольте на премьере

Актриса презентовала сериал со своим участием

Елизавета Боярская накануне посетила светскую премьеру сериала «Опасная близость». Мероприятие прошло в столичном кинотеатре «Художественный».

Елизавета Боярская
Елизавета БоярскаяИсточник: Пресс-служба

На красную дорожку 39-летняя актриса вышла в модном total black образе. Она надела корсет с глубоким декольте и длинную шелковую юбку в пол с драпировками в области бедер.

Боярская сделала прическу с эффектом «мокрых волос» и нанесла вечерний макияж, сделав акцент на глазах. Актриса дополнила образ массивным браслетом на руке, сережками и каффом в виде змеи.

Елизавета Боярская на премьере сериала «Опасная близость», фото: пресс-служба
Елизавета Боярская на премьере сериала «Опасная близость», фото: пресс-служба

В сериале «Опасная близость» Боярская сыграла пластического хирурга Анну, которая руководит успешной клиникой и наслаждается браком с любящим мужем. Но однажды Анна понимает, что ее счастливая семейная жизнь была лишь красивой иллюзией. Героиня узнает, что у ее супруга есть любовница, с которой он попал в автоаварию. Не в силах склеить брак, она выбирает разрушительную месть.

Проект «Опасная близость» выходит 20 марта в онлайн-кинотеатре Start.