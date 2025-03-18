В сериале «Опасная близость» Боярская сыграла пластического хирурга Анну, которая руководит успешной клиникой и наслаждается браком с любящим мужем. Но однажды Анна понимает, что ее счастливая семейная жизнь была лишь красивой иллюзией. Героиня узнает, что у ее супруга есть любовница, с которой он попал в автоаварию. Не в силах склеить брак, она выбирает разрушительную месть.