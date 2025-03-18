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Никита Кологривый впервые выступил на сцене Кремлевского Дворца

Актер исполнил песню «А я иду, шагаю по Москве»

Никита Кологривый принял участие в праздничном концерте «Шедевры музыки и кино», посвященном памяти советского и российского композитора Андрея Петрова. Мероприятие накануне состоялось в Кремлевском Дворце. Концерт вели Лариса Гузеева и Максим Аверин.

30-летний актер вышел на сцену вместе с детским ансамблем «Русский сувенир» и исполнил песню «А я иду, шагаю по Москве» из советского кинофильма «Я шагаю по Москве». Кологривый отметил, что был рад принять участие в концерте, и поделился своими эмоциями от выступления.

«Вчера довелось впервые побывать на Кремлевской сцене! Вечер посвящен был советскому композитору Андрею Петрову! Спасибо детям за то, что скрасили его! Так, конечно, я чувствую себя там совершенно чужим. Среди этих глыб эстрады. Кто вообще смотрит сейчас такие концерты?» — высказался актер.

В январе Никита Кологривый выступил на ежегодной премии «Своя колея» и исполнил песню Владимира Высоцкого «Ах, откуда у меня грубые замашки». Премия ежегодно проводится накануне дня рождения советского барда.