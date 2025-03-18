Звезда сериала «Кухня» показала, как восстановила фигуру после родов

Звезда сериала «Кухня» Анна Бегунова показала, как восстановила фигуру после родов. Актриса позировала перед зеркалом в обтягивающих лосинах и коротком топе в тренажерном зале и опубликовала фото в соцсетях.
По словам знаменитости, у нее хорошая генетика, но чудес не бывает. После родов артистка ограничивала себя в питании, увеличивала физическую активность, а также делала массажи и аппаратные процедуры для коррекции фигуры. Актриса продолжает тщательно следить за тем, что ест, и регулярно занимается спортом. Бегунова соблюдает режим как на гастролях, так и в отпуске. Звезда отмечала, что это уже стало рутиной, которая ее «не напрягает».
Актриса была замужем за коллегой Сергеем Лавыгиным. В браке у них родился сын Федор. Артисты развелись в 2017 году, и Бегунова никогда не препятствовала общению бывшего мужа с ребенком. Звезда подчеркивала, что считает Лавыгина отличным отцом, который имеет право принимать активное участие в жизни мальчика.
В 2018 году артистка вышла замуж за Дмитрия Власкина, известного по роли племянника Фомы в сериале «Физрук». Актеры не афишировали свои отношения, однако не стали скрывать, что официально зарегистрировали отношения и поделились свадебными снимками в соцсетях. У супругов есть общая дочь, которую они назвали Лукерьей. Девочка родилась 19 августа 2019 года.