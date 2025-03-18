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Звезда сериала «Кухня» показала, как восстановила фигуру после родов

Актриса Анна Бегунова поделилась секретом восстановления фигуры после родов
Звезда сериала «Кухня» показала, как восстановила фигуру после родов
Звезда сериала «Кухня» показала, как восстановила фигуру после родовИсточник: www_gazeta_ru

Звезда сериала «Кухня» Анна Бегунова показала, как восстановила фигуру после родов. Актриса позировала перед зеркалом в обтягивающих лосинах и коротком топе в тренажерном зале и опубликовала фото в соцсетях.

По словам знаменитости, у нее хорошая генетика, но чудес не бывает. После родов артистка ограничивала себя в питании, увеличивала физическую активность, а также делала массажи и аппаратные процедуры для коррекции фигуры. Актриса продолжает тщательно следить за тем, что ест, и регулярно занимается спортом. Бегунова соблюдает режим как на гастролях, так и в отпуске. Звезда отмечала, что это уже стало рутиной, которая ее «не напрягает».

Актриса была замужем за коллегой Сергеем Лавыгиным. В браке у них родился сын Федор. Артисты развелись в 2017 году, и Бегунова никогда не препятствовала общению бывшего мужа с ребенком. Звезда подчеркивала, что считает Лавыгина отличным отцом, который имеет право принимать активное участие в жизни мальчика.

В 2018 году артистка вышла замуж за Дмитрия Власкина, известного по роли племянника Фомы в сериале «Физрук». Актеры не афишировали свои отношения, однако не стали скрывать, что официально зарегистрировали отношения и поделились свадебными снимками в соцсетях. У супругов есть общая дочь, которую они назвали Лукерьей. Девочка родилась 19 августа 2019 года.