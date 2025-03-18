Звезда сериала «Кухня» показала, как восстановила фигуру после родов

По словам знаменитости, у нее хорошая генетика, но чудес не бывает. После родов артистка ограничивала себя в питании, увеличивала физическую активность, а также делала массажи и аппаратные процедуры для коррекции фигуры. Актриса продолжает тщательно следить за тем, что ест, и регулярно занимается спортом. Бегунова соблюдает режим как на гастролях, так и в отпуске. Звезда отмечала, что это уже стало рутиной, которая ее «не напрягает».