23-летняя жена Александра Петрова в личном блоге опубликовала новые фото, которые она успела сделать в марте. На кадрах Виктория Антонова была запечатлена с огромным букетом красных тюльпанов.
Также она запечатлела свое отражение в зеркале с обнаженным округлившимся животом. По всей видимости, Антонова сделала снимок перед фотосессией, в которой она недавно принимала участие.
«Красивый любимый цветочный март», — подписала кадры девушка.
Одним из первых публикацию прокомментировал Петров. «Самая прекрасная во всей Вселенной», — написал 36-летний актер, добавив смайлик в виде красного сердца. Антонова, в свою очередь, написала, что любит его.
Напомним, Александр Петров в сентябре 2023 года сообщил, что женился на Виктории Антоновой. Актер рассказал, что познакомился с ней случайно на улице и спустя несколько встреч решил, что хочет на ней жениться.
В то время звезда фильма «Василий» еще состоял в отношениях со Стасей Милославской. О расставании он сообщил ей перед тем, как опубликовал в личном блоге пост с фотографиями из загса.
В прошлом году стало известно, что Петров и Антонова впервые готовятся стать родителями. Ранее источники, близкие к паре, сообщили, что супруги провели гендер-пати и узнали, что у них будет сын.