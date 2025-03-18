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Александр Петров восхитился новыми фото жены с округлившимся животом

Актер назвал супругу «самой прекрасной во всей Вселенной»

23-летняя жена Александра Петрова в личном блоге опубликовала новые фото, которые она успела сделать в марте. На кадрах Виктория Антонова была запечатлена с огромным букетом красных тюльпанов.

Виктория Антонова, фото: соцсети
Виктория Антонова, фото: соцсети

Также она запечатлела свое отражение в зеркале с обнаженным округлившимся животом. По всей видимости, Антонова сделала снимок перед фотосессией, в которой она недавно принимала участие.

«Красивый любимый цветочный март», — подписала кадры девушка.

Одним из первых публикацию прокомментировал Петров. «Самая прекрасная во всей Вселенной», — написал 36-летний актер, добавив смайлик в виде красного сердца. Антонова, в свою очередь, написала, что любит его.

Виктория Антонова, фото: соцсети
Виктория Антонова, фото: соцсети

Напомним, Александр Петров в сентябре 2023 года сообщил, что женился на Виктории Антоновой. Актер рассказал, что познакомился с ней случайно на улице и спустя несколько встреч решил, что хочет на ней жениться.

В то время звезда фильма «Василий» еще состоял в отношениях со Стасей Милославской. О расставании он сообщил ей перед тем, как опубликовал в личном блоге пост с фотографиями из загса.

В прошлом году стало известно, что Петров и Антонова впервые готовятся стать родителями. Ранее источники, близкие к паре, сообщили, что супруги провели гендер-пати и узнали, что у них будет сын.