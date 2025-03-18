Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сын Арнольда Шварценеггера снялся в откровенной фотосессии с возлюбленной

Патрик Шварценеггер снялся для рекламы модного бренда Ким Кардашьян

Патрик Шварценеггер вместе со своей возлюбленной Эбби Чэмпион принял участие в смелой и откровенной фотосессии. 31-летний актер снялся в рекламе модного бренда Skims Ким Кардашьян.

Патрик Шварценеггер и Эбби Чэмпион, фото: соцсети
Патрик Шварценеггер и Эбби Чэмпион, фото: соцсети

На некоторых снимках звезда сериала «Белый лотос» позировал обнаженным и прикрывался букетом цветов. Его возлюбленная примерила различные комплекты нижнего белья.

Также пара предстала перед камерой в свадебных образах. Шварценеггер позировал в черном смокинге, белой рубашке и черной бабочке, а Чэмпион — в полупрозрачном белом платье.

Патрик Шварценеггер и Эбби Чэмпион, фото: соцсети
Патрик Шварценеггер и Эбби Чэмпион, фото: соцсети

«Skims — это то, что придает мне уверенности и комфорта. И я с нетерпением жду возможности надеть эти потрясающие вещи на нашу свадьбу и в медовый месяц», — сообщила девушка актера.

Шварценеггер назвал участие в откровенной фотосессии «забавным опытом», который придал ему большей уверенности перед предстоящей свадьбой.

Патрик Шварценеггер и Эбби Чэмпион, фото: соцсети
Патрик Шварценеггер и Эбби Чэмпион, фото: соцсети

Напомним, Патрик Шварценеггер и Эбби Чэмпион начали встречаться в 2015 году. В декабре 2023-го актер сделал своей возлюбленной предложение.

Ранее Патрик Шварценеггер вместе с отцом Арнольдом Шварценеггером пришел на премьеру нового сезона сериала «Белый лотос», в котором он сыграл одну из главных ролей.