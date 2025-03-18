Патрик Шварценеггер вместе со своей возлюбленной Эбби Чэмпион принял участие в смелой и откровенной фотосессии. 31-летний актер снялся в рекламе модного бренда Skims Ким Кардашьян.
На некоторых снимках звезда сериала «Белый лотос» позировал обнаженным и прикрывался букетом цветов. Его возлюбленная примерила различные комплекты нижнего белья.
Также пара предстала перед камерой в свадебных образах. Шварценеггер позировал в черном смокинге, белой рубашке и черной бабочке, а Чэмпион — в полупрозрачном белом платье.
«Skims — это то, что придает мне уверенности и комфорта. И я с нетерпением жду возможности надеть эти потрясающие вещи на нашу свадьбу и в медовый месяц», — сообщила девушка актера.
Шварценеггер назвал участие в откровенной фотосессии «забавным опытом», который придал ему большей уверенности перед предстоящей свадьбой.
Напомним, Патрик Шварценеггер и Эбби Чэмпион начали встречаться в 2015 году. В декабре 2023-го актер сделал своей возлюбленной предложение.
Ранее Патрик Шварценеггер вместе с отцом Арнольдом Шварценеггером пришел на премьеру нового сезона сериала «Белый лотос», в котором он сыграл одну из главных ролей.