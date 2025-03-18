Наряд сына Уилла Смита высмеяли в сети фразой «это уморительно»

26-летний сын актера Уилла Смита посетил показ и вечеринку бренда Louis Vuitton. Он предстал перед камерами в черно-белой приталенной твидовой блузе с рукавами-фонариками и глубоким вырезом, обнажавшим часть торса. Также артист надел голубые мешковатые джинсы, черные ботинки на каблуках и взял с собой разноцветную сумку-сундук упомянутой марки.