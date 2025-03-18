Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, как друзья Брэда Питта на самом деле относятся к его возлюбленной

IT: актер Брэд Питт стал приглашать друзей на ужины с возлюбленной Инес де Рамон
Брэд Питт и Инес де Рамон на Венецианском кинофестивале
Брэд Питт и Инес де Рамон на Венецианском кинофестивалеИсточник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Брэд Питт стал приглашать своих друзей на ужины с возлюбленной Инес де Рамон. Об этом сообщает издание In Touch Weekly.

Инсайдер из окружения звезд заявил, что Брэд Питт стал намного более общительным с тех пор, как они с Инес де Рамон переехали в дом, который актер приобрел за $8 миллионов два года назад.

По словам источника, в браке с Анджелиной Джоли артист никогда никого не приглашал в гости, так как их жизнь была «полностью сосредоточена на детях». Собеседник издания отметил, что теперь Брэд Питт и Инес де Рамон устраивают ужины с представителями мира шоу-бизнеса и искусства в особняке.

«Инес — прирожденная хозяйка, она пробуждает эту сторону Брэда. Она очень легкая в общении и неприхотливая, с ней никогда не бывает никаких драм. Друзьям Брэда ясно, что она хорошо подходит ему», — заявил инсайдер.

Источник также рассказал, что в доме, где проживает пара, есть джакузи из красного дерева, сауна и массажные столы. По мнению собеседника таблоида, особняк «создан для развлечений».

В январе стало известно, что свадьба Брэда Питта и Инес Де Рамон отложена на неопределенный срок. Причиной, по словам инсайдера In Touch Weekly, является отказ возлюбленной актера подписывать брачный контракт.