Стало известно, как друзья Брэда Питта на самом деле относятся к его возлюбленной

По словам источника, в браке с Анджелиной Джоли артист никогда никого не приглашал в гости, так как их жизнь была «полностью сосредоточена на детях». Собеседник издания отметил, что теперь Брэд Питт и Инес де Рамон устраивают ужины с представителями мира шоу-бизнеса и искусства в особняке.