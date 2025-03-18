Стало известно, как друзья Брэда Питта на самом деле относятся к его возлюбленной

Голливудский актер Брэд Питт стал приглашать своих друзей на ужины с возлюбленной Инес де Рамон. Об этом сообщает издание In Touch Weekly.
Инсайдер из окружения звезд заявил, что Брэд Питт стал намного более общительным с тех пор, как они с Инес де Рамон переехали в дом, который актер приобрел за $8 миллионов два года назад.
По словам источника, в браке с Анджелиной Джоли артист никогда никого не приглашал в гости, так как их жизнь была «полностью сосредоточена на детях». Собеседник издания отметил, что теперь Брэд Питт и Инес де Рамон устраивают ужины с представителями мира шоу-бизнеса и искусства в особняке.
«Инес — прирожденная хозяйка, она пробуждает эту сторону Брэда. Она очень легкая в общении и неприхотливая, с ней никогда не бывает никаких драм. Друзьям Брэда ясно, что она хорошо подходит ему», — заявил инсайдер.
Источник также рассказал, что в доме, где проживает пара, есть джакузи из красного дерева, сауна и массажные столы. По мнению собеседника таблоида, особняк «создан для развлечений».
В январе стало известно, что свадьба Брэда Питта и Инес Де Рамон отложена на неопределенный срок. Причиной, по словам инсайдера In Touch Weekly, является отказ возлюбленной актера подписывать брачный контракт.