Ченнинг Татум появился на публике с новой возлюбленной младше него на 19 лет

Голливудский актер Ченнинг Татум вышел в свет с новой возлюбленной Инкой Уильямс, которая младше него на 19 лет. Кадры опубликованы на сайте Daily Mail.
44-летний Татум и 25-летняя Уильямс посетили VIP-люкс Ferrari на Гран-при Австралии в Мельбурне. Один из гостей заснял знаменитостей, когда те стояли в компании друзей. В ролике актер общается с товарищами, а его возлюбленная пьет напиток. Артист и манекенщица были одеты в образы черного цвета.
Слухи о романе знаменитостей возникли в начале марта. Актера засняли с французско-австралийской моделью после того, как они покинули вечеринку CAA перед «Оскаром». Артист держал манекенщицу за руку и не скрывал своих чувств.
Позже издание People со ссылкой на инсайдера сообщило, что знаменитости познакомились через общих друзей и раскрыло подробности отношений пары.
«У Ченнинга все хорошо. Инка делает его счастливым. Он встретится с Зои Кравиц позже, этой весной, для другого кинопроекта. Это не должно быть слишком неловко — они закончили отношения на хорошей ноте», — рассказал источник.
Инсайдер также назвал модель замечательной и заявил, что несмотря на ее молодой возраст, она кажется гораздо старше.
До этого Ченнинг Татум встречался с актрисой Зои Кравиц. Прошлой осенью звезды расторгли помолвку и расстались после трех лет отношений.