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Ченнинг Татум появился на публике с новой возлюбленной младше него на 19 лет

Актера засняли с 25-летней манекенщицей Инкой Уильямс
Ченнинг Татум появился на публике с новой возлюбленной младше него на 19 лет
Ченнинг Татум появился на публике с новой возлюбленной младше него на 19 летИсточник: www_gazeta_ru

Голливудский актер Ченнинг Татум вышел в свет с новой возлюбленной Инкой Уильямс, которая младше него на 19 лет. Кадры опубликованы на сайте Daily Mail.

44-летний Татум и 25-летняя Уильямс посетили VIP-люкс Ferrari на Гран-при Австралии в Мельбурне. Один из гостей заснял знаменитостей, когда те стояли в компании друзей. В ролике актер общается с товарищами, а его возлюбленная пьет напиток. Артист и манекенщица были одеты в образы черного цвета.

Слухи о романе знаменитостей возникли в начале марта. Актера засняли с французско-австралийской моделью после того, как они покинули вечеринку CAA перед «Оскаром». Артист держал манекенщицу за руку и не скрывал своих чувств.

Позже издание People со ссылкой на инсайдера сообщило, что знаменитости познакомились через общих друзей и раскрыло подробности отношений пары.

«У Ченнинга все хорошо. Инка делает его счастливым. Он встретится с Зои Кравиц позже, этой весной, для другого кинопроекта. Это не должно быть слишком неловко — они закончили отношения на хорошей ноте», — рассказал источник.

Инсайдер также назвал модель замечательной и заявил, что несмотря на ее молодой возраст, она кажется гораздо старше.

До этого Ченнинг Татум встречался с актрисой Зои Кравиц. Прошлой осенью звезды расторгли помолвку и расстались после трех лет отношений.