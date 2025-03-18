СМИ: Дженнифер Энистон шокирована новостью о свадьбе бывшего мужа

Голливудская актриса Дженнифер Энистон была шокирована новостью о свадьбе бывшего мужа Джастина Теру. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера.
«Дженнифер была одной из первых, кто поздравил Джастина со свадьбой. Да, это застало ее врасплох, но они сохранили дружеские отношения, и она рада, что он нашел настоящую любовь», — заявил собеседник издания.
Инсайдер сообщил, что новость о свадьбе немного расстроила актрису, поскольку она не может забыть о том, что было между ними с Джастином Теру. При этом источник отметил, что Дженнифер Энистон нравится возлюбленная экс-супруга Николь Брайдон Блум.
«Она не может не вспоминать то, что их связывало, но она знает, какой он хороший человек, и считает, что его новая жена замечательная», — добавил собеседник.
17 марта стало известно, что Джастин Теру женился на актрисе Николь Брайдон Блум. В распоряжении таблоида TMZ оказались кадры, сделанные в рамках свадебной фотосессии в мексиканском Тулуме. 53-летний бывший муж Дженнифер Энистон и 30-летняя актриса сериалов выбрали для церемонии традиционные наряды.
Теру и Блум начали встречаться еще в 2023 году, а в августе 2024 года состоялась их помолвка в Венеции.
На Энистон Теру неожиданно для поклонников женился в 2015 году. Экс-супруги расстались в 2018 году.