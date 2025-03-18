СМИ: Дженнифер Энистон шокирована новостью о свадьбе бывшего мужа

Инсайдер сообщил, что новость о свадьбе немного расстроила актрису, поскольку она не может забыть о том, что было между ними с Джастином Теру. При этом источник отметил, что Дженнифер Энистон нравится возлюбленная экс-супруга Николь Брайдон Блум.