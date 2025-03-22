О чем фильм «Крушение мира»
Лора Палмер делает успешную карьеру международного кинопродюсера, управляет большими деньгами, но до финансовой вершины ей пока далеко. Неожиданно поступает заманчивое предложение от одного из эксцентричных мультимиллиардеров возглавить его благотворительный культурный фонд и, фактически, распоряжаться немыслимыми деньгами. Возможности открываются фантастические.
Первое задание — принять участие в лондонском аукционе, где королевская семья распродает выдающиеся шедевры из своей коллекции. Лора предлагает на порядки больше других, лот выигран. Но тут происходит что-то странное и страшное — король внезапно падает на пол и умирает в судорогах. И это уже не первая внезапная смерть одного из сильных мира сего. Почти каждый день поступают сообщения о загадочной эпидемии, которая уносит жизни богатых.
В Европе начинается паника и погромы. Лора сбегает от приставленной к ней охраны и, благодаря преданному помощнику, которого она тут же пытается подставить, улетает на российском спасательном вертолете в Испанию. Деньги миллиардера превращают ее в изгоя, все богачи пытаются как можно быстрее избавиться от финансовых активов, которые, как считается, привлекают смертельный вирус. Мир погружается в хаос.
Зачем смотреть
«Крушение мира» — зрелищная неомарксистская психологическая фантастика об эпидемиологическом апокалипсисе. Главное здесь — необычная оригинальная идея, своего рода воплощенная мечта юного коммуниста о том, чтобы все буржуи однажды взяли да передохли. Как такое возможно — авторы не раскрывают, и зритель может сам пофантазировать что-нибудь о подпольных биохакерах-марксистах.
Развитие сюжета движется в фильме по совершенно непредсказуемой траектории и предлагает множество загадок, которые, возможно, имеют свою расшифровку. Почему героиня Мэри Элизабет Уинстэд — полная тезка одного из самых известных киноперсонажей? Что забыл российский МЧС в Великобритании? Какова подлинная роль мультимиллиардера и что с ним стало?
В какой-то момент обновленный мир где-то в Африке достигает первобытного коммунистического рая — общий труд и быт без всякой частной собственности. Это достаточно саморазоблачительное высказывание для коммунистов — ведь получается, что естественным образом достигнуть коммунизма нельзя, и привлекательный вид он имеет исключительно при хорошей погоде в Африке. При условии, что вам нравится коллективно заниматься сельским хозяйством.
Почему можно не смотреть
Как очередной киноапокалипсис, в области зрелищности или драматургии «Крушение мира» не предлагает нам ничего нового. Картины хаоса в городах, карикатурные образы богачей. Даже европейские беженцы, плывущие через Средиземное море в Африку, напоминают американцев, бегущих в Мексику в последней части «Судной ночи».
Обилие загадок скорее раздражает, чем дает пищу для размышления. Концовка повисает в воздухе — что хотят сказать авторы? Что капитализм бессмертен? Или просто товарно-денежные отношения коварны, как вирус? От картины веет наивностью и безысходностью. При этом невольно думаешь — на чьи же деньги снят этот, в общем, качественный и красочный памфлет против буржуазии? Если деньги — это так плохо, отдайте их бедным африканским киношникам.