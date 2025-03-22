Первое задание — принять участие в лондонском аукционе, где королевская семья распродает выдающиеся шедевры из своей коллекции. Лора предлагает на порядки больше других, лот выигран. Но тут происходит что-то странное и страшное — король внезапно падает на пол и умирает в судорогах. И это уже не первая внезапная смерть одного из сильных мира сего. Почти каждый день поступают сообщения о загадочной эпидемии, которая уносит жизни богатых.