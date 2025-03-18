Юрий Колокольников снялся полностью обнаженным в зарубежном сериале

Российский актер Юрий Колокольников снялся полностью обнаженным в пятой серии третьего сезона зарубежного сериала «Белый лотос», который выходит на американском канале HBO.
44-летний артист сыграл Влада, русского гостя отеля в Таиланде. В одном из эпизодов он появился перед камерой в брюках, подходя к бассейну, где отдыхали другие постояльцы. Затем мужчина снял с себя штаны и остался обнаженным, продемонстрировав тату на теле.
Известно, что роли друзей героя Колокольникова исполнили болгарский актер Джулиан Костов и его литовский коллега Арнас Федаравичюс.
В феврале Юрий Колокольников посетил премьеру сериала «Белый лотос» в Лос-Анджелесе в пиджаке на голое тело.