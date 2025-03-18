Юрий Колокольников снялся полностью обнаженным в зарубежном сериале

44-летний артист сыграл Влада, русского гостя отеля в Таиланде. В одном из эпизодов он появился перед камерой в брюках, подходя к бассейну, где отдыхали другие постояльцы. Затем мужчина снял с себя штаны и остался обнаженным, продемонстрировав тату на теле.