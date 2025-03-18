Максим Виторган раскрыл подробности своего состояния после операции

17 марта Виторган опубликовал в личном блоге серию снимков, на которых был запечатлен стоящим на медицинских ходунках. Актер намекнул, что не может самостоятельно ходить после операции. До этого артист рассказывал, что ему пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству из-за перелома плеча. Другие подробности артист не раскрывал.