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Советская актриса призвала запретить Пугачевой въезд в Россию

Тамара Семина назвала певицу предателем
Тамара Семина
Тамара СеминаИсточник: Legion-Media.ru

Народная артистка РСФСР Тамара Семина призвала запретить въезд в Россию певице Алле Пугачевой. Ее комментарий приводит «Абзац».

«Пугачевой надо запретить приезжать в Россию. Она говорит ужасные вещи про страну, которая поставила ее на ноги», — заявила Семина.

По мнению звезды сериала «Вечный зов» и фильма «Одиноким предоставляется общежитие», сбережения Пугачевой нужно арестовать, а имущество забрать в пользу государства.

«У нее есть дурачок, мальчик на побегушках. Пусть он ее и содержит», — добавила Семина, назвав певицу предателем.

В том числе актриса призвала конфисковать дачу Пугачевой на Истринском водохранилище. Известно, что артистка арендовала пирс рядом со своей дачей до 2057 года. Когда срок аренды подойдет к концу, певице исполнится 107 лет.