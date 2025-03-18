Звезда «Теста на беременность» поделилась секретом своей стройности

«Секретный секрет. Всем хочется понять, как ничего не делать и все получить. Никак. “Ой, это генетика”, “Ой, все актрисы худые”, “Ой, она всегда худая была”, “А у вас какая именно диета? А тренировка?”. Друзья мои! Любая тренировка 10−15 минут в день и нормальное, сбалансированное питание, а также здоровая нервная система — дадут результат уже через 3−4 недели регулярности! Просто надо делать. Вот такой секрет», — высказалась артистка.