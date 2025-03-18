Звезда «Теста на беременность» поделилась секретом своей стройности

Актриса Лянка Грыу поделилась в соцсетях секретом своей стройности. Звезда сериала «Тест на беременность» отметила, что работает над собой каждый день.
«Секретный секрет. Всем хочется понять, как ничего не делать и все получить. Никак. “Ой, это генетика”, “Ой, все актрисы худые”, “Ой, она всегда худая была”, “А у вас какая именно диета? А тренировка?”. Друзья мои! Любая тренировка 10−15 минут в день и нормальное, сбалансированное питание, а также здоровая нервная система — дадут результат уже через 3−4 недели регулярности! Просто надо делать. Вот такой секрет», — высказалась артистка.
Знаменитость рассказывала в личном блоге, что после развода с режиссером Михаилом Вайнбергом резко набрала 15 килограммов. По словам актрисы, она стыдилась своего тела и практически перестала появляться на публике. Грыу заявляла, что воспринимала мужа как часть себя и это было ошибкой. Экс-супруги смогли наладить отношения после расставания. Актриса отмечала, что извлекла нужные уроки и пережила тяжелую трансформацию. Артистка благодарна каждому человеку, кто помогал ей «восстать из пепла».
В 2022 году стало известно, что у Грыу роман с иностранным коллегой Марселем Симоно. По словам актрисы, им непросто даются отношения на расстоянии, но они учатся справляться с разными трудностями, чтобы быть вместе. Звезда признавалась, что думала об эмиграции, но пока не готова уезжать из России даже ради возлюбленного.