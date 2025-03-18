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О чем фильм «Территория зла» (2024): ключевые идеи, смысл концовки, интересные факты

Классический американский боевик с реалистичными экшен-сценами и прямолинейным сюжетом. Взрывы, перестрелки, кровь и жестокость в кадре передают атмосферу военных действий. Напряженные ситуации чередуются с отдыхом и разговорами по душам. Рассказываем, о чем фильм «Территория зла», стоит ли тратить на него свободный вечер.
Алена Салова
Автор Кино Mail
Рассел Кроу в фильме «Территория зла»
Рассел Кроу в роли Рипера в фильме «Территория зла»

«Территория зла» — крепкий боевик про американский спецназ. В фильме затрагивают тему применения БПЛА в военных целях. В этой статье расскажем, о чем фильм «Территория зла», рассмотрим ключевые идеи боевика и вспомним, чем он закончился.

Ключевые смыслы, темы и идеи фильма «Территория зла»

Люк Хемсворт и Рики Уиттл в фильме «Территория зла»
Люк Хемсворт и Рики Уиттл в роли Абеля и Бишопа в фильме «Территория зла»

Фильм «Территория зла» режиссера Уильяма Юбэнка понравится любителям военных экшен-триллеров — тем, кого не смущают крепкие выражения, реалистичные сцены пыток и убийств. Боль, кровь, страдания в кадре передают ужасы войны. 

Сюжет довольно предсказуем, но захватывает внимание зрителя. Ярко показан контраст спокойной жизни в безопасных условиях и преодоления себя во время военных операций.

Разбираемся, какие смыслы хотел донести до зрителя режиссер.

  • В фильме обозначена тема применения военных дронов. Главный герой Эдди Рипер Гримм в исполнении Рассела Кроу участвует в боевых действиях и в то же время находится за много километров от взрывов, пуль и рукопашных схваток. Сидя в кресле на базе, он помогает Кинни (Лиам Хемсворт) пройти по вражеской территории и выжить. 
  • Несмотря на колоссальный технический прогресс в военном деле, решающую роль играет подготовка человека и его личные качества. 
  • Слоган «Когда ты в ответе за всех» раскрывает ключевую идею фильма. На плечах Рипера ответственность за жену, которая вот-вот родит, за коллег-операторов дронов, за сослуживцев, жизнь которых зависит от его действий. 
  • Еще одна важная тема — ряд проблем в вооруженных силах США. В конце капитан произносит патетический монолог о том, что нести службу необходимо вне зависимости от внешних обстоятельств. 

В чем суть концовки фильма «Территория зла»

Расселл Кроу в фильме «Территория зла»
Расселл Кроу в роли Рипера в фильме «Территория зла»

Рипер получил сообщение от Кинни, что бомбардировку нужно отменить. Проблема в том, что дежурство Грима закончилось, и отменить боевую задачу должен его сменщик. Рипер не может дозвониться ему — сослуживцы отключили телефон, чтобы им не мешали смотреть баскетбол. Он помчался на базу, чтобы отменить авиаудар. 

Кадры полета истребителя, бегущий Рипер, крики болельщиков у экрана, выходящие из логова террористов бойцы — чередование этих сцен держит зрителя в напряжении. Грим успел: бомбардировку отменили, а телевизор разбили клюшкой. В итоге Кинни с товарищами эвакуировали. В заключительной сцене Рипер станцевал со своей напарницей и пообещал присутствовать на ее свадьбе, чтобы отвести к алтарю. 

Интересные факты о фильме «Территория зла»

Вот несколько любопытных фактов, связанных со съемками.

  • Боевик снимали в австралийском городе Голд-Кост. 
  • Съемочный процесс продолжался с сентября по ноябрь 2022 года.
  • В России фильм вышел 21 марта 2024 года.
  • Зрелищные кадры обеспечивали съемки с помощью дронов. Камера скользила над бескрайними джунглями. Впечатляют сцены слоумо, горящие обломки и трассирующие пули на фоне ночного пейзажа.