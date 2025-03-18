Рипер получил сообщение от Кинни, что бомбардировку нужно отменить. Проблема в том, что дежурство Грима закончилось, и отменить боевую задачу должен его сменщик. Рипер не может дозвониться ему — сослуживцы отключили телефон, чтобы им не мешали смотреть баскетбол. Он помчался на базу, чтобы отменить авиаудар.