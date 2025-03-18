Раскрыты подробности отношений Тома Круза с бывшей возлюбленной Бена Аффлека

Слухи о романе знаменитостей возникли в прошлом месяце. Тома Круза и Ану де Армас сфотографировали во время свидания 14 февраля, в День всех влюбленных. По информации журналистов, актеры поужинали в районе Сохо, в Лондоне. Знаменитостей окружила толпа поклонников, поэтому они остановились, чтобы сделать фото. Ана де Армас появилась на публике в синих джинсах и черном пиджаке, которые она дополнила золотыми балетками. Актер предпочел серую рубашку-поло и темно-синий костюм.