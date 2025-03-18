Раскрыты подробности отношений Тома Круза с бывшей возлюбленной Бена Аффлека

Голливудского актера Тома Круза и экс-возлюбленную Бена Аффлека Ану де Армас связывают только деловые отношения. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера.
«Все, что происходит с Томом и Аной, невинно. Они встречаются, чтобы обсудить будущие фильмы, которые они могли бы снять вместе. Одна из таких идей — продолжение фильма “Дни грома”, которое Том хочет запустить в производство», — заявил собеседник издания.
Слухи о романе знаменитостей возникли в прошлом месяце. Тома Круза и Ану де Армас сфотографировали во время свидания 14 февраля, в День всех влюбленных. По информации журналистов, актеры поужинали в районе Сохо, в Лондоне. Знаменитостей окружила толпа поклонников, поэтому они остановились, чтобы сделать фото. Ана де Армас появилась на публике в синих джинсах и черном пиджаке, которые она дополнила золотыми балетками. Актер предпочел серую рубашку-поло и темно-синий костюм.
В ноябре 2006 года Том Круз женился на актрисе Кэти Холмс. Свадьба прошла в Италии, а за полгода до нее, 18 апреля 2006 года, у влюбленных родилась дочь Сури. В 2012-м знаменитости развелись.
Бен Аффлек и Ана де Армас начали встречаться во время съемок триллера «Глубокие воды» в 2020-м, но роман продлился недолго. Они расстались в январе 2021 года.