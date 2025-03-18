Леон Кемстач заявил, что роль Пальто в «Слове пацана» останется в его сердце

«Роль Пальто на меня не давит, не преследует. Наоборот, она останется в моем сердце навсегда. Это моя прекрасная работа. И я сильно признателен за возможность ее исполнить», — сказал Кемстач, подчеркнув, что картина дала ему хороший старт в актерской карьере.