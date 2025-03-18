Леон Кемстач заявил, что роль Пальто в «Слове пацана» останется в его сердце

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Роль Андрея Пальто, который был членом преступной группировки в сериале режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», не оказывает давления в реальной жизни на актера Леона Кемстача. Эта роль навсегда останется в его сердце, поделился в интервью ТАСС актер.
«Роль Пальто на меня не давит, не преследует. Наоборот, она останется в моем сердце навсегда. Это моя прекрасная работа. И я сильно признателен за возможность ее исполнить», — сказал Кемстач, подчеркнув, что картина дала ему хороший старт в актерской карьере.
Собеседник агентства также отметил, что осенью зрители увидят его сразу в нескольких новых проектах. В их числе — турецко-российская драма «Одна надежда». В этой киноленте, режиссером которой выступил Гекхан Ары, Кемстач исполнит главную роль.
«Все мои персонажи будут абсолютно разными. И в каждую роль я пытаюсь добавлять что-то свое», — подчеркнул артист.
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в российских онлайн-кинотеатрах в ноябре 2023 года. Он рассказывает о казанских подростковых группировках времен перестройки в СССР. Эта работа Крыжовникова стала одним из самых обсуждаемых кинопроектов года.