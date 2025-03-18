Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Леон Кемстач заявил, что роль Пальто в «Слове пацана» останется в его сердце

Актер отметил, что осенью зрители увидят его сразу в нескольких новых проектах
Леон Кемстач
Леон КемстачИсточник: кадр из сериала «Слово пацана»

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Роль Андрея Пальто, который был членом преступной группировки в сериале режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», не оказывает давления в реальной жизни на актера Леона Кемстача. Эта роль навсегда останется в его сердце, поделился в интервью ТАСС актер.

«Роль Пальто на меня не давит, не преследует. Наоборот, она останется в моем сердце навсегда. Это моя прекрасная работа. И я сильно признателен за возможность ее исполнить», — сказал Кемстач, подчеркнув, что картина дала ему хороший старт в актерской карьере.

Собеседник агентства также отметил, что осенью зрители увидят его сразу в нескольких новых проектах. В их числе — турецко-российская драма «Одна надежда». В этой киноленте, режиссером которой выступил Гекхан Ары, Кемстач исполнит главную роль.

«Все мои персонажи будут абсолютно разными. И в каждую роль я пытаюсь добавлять что-то свое», — подчеркнул артист.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в российских онлайн-кинотеатрах в ноябре 2023 года. Он рассказывает о казанских подростковых группировках времен перестройки в СССР. Эта работа Крыжовникова стала одним из самых обсуждаемых кинопроектов года.