Звезда «Папиных дочек» признался, что страдал от звездной болезни

Тогда, рассказал Бледный, его выручили близкие люди. Они «отрезвили» его с помощью «каких-то грубых слов». Актер также признался, что дважды сталкивался со звездной болезнью: первый «моментик» произошел, когда Бледный работал в Оренбургском театре. Ему тогда было восемь лет, и у него впервые начали брать автографы.