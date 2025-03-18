Звезду сериала «Ранняя пташка» Джана Ямана встретили в Москве хлебом и солью

Сюжет «Эль Турко» разворачивается в XVII веке — после поражения турок в битве за Вену янычар Хасан Балабан бежит из плена, скрывается в итальянских Альпах и влюбляется в помогающую ему девушку Глорию. Хасан спасает ее от охотников на ведьм и становится защитником деревни, когда у него появляется новый противник.