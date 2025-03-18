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Звезду сериала «Ранняя пташка» Джана Ямана встретили в Москве хлебом и солью

Турецкий актер Джан Яман прилетел в Россию
Джан Яман
Джан ЯманИсточник: Legion-Media.ru

Звезда турецкого сериала «Ранняя пташка» Джан Яман в ночь на 18 марта прилетел в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

35-летнего Ямана встретили в аэропорту Внуково с хлебом и солью. Фанатки получили возможность задать артисту несколько вопросов на английском языке и сфотографироваться с ним.

Джан Яман приехал на премьеру исторического блокбастера «Эль Турко» с собой в главной роли. 19 марта в Москве состоится светская премьера проекта, который войдет в линейку сериалов онлайн-кинотеатра Иви в России.

Одновременно официальная премьера состоится 21 марта в России, Турции, Италии, Бразилии, Румынии, Чехии, Панаме, Гондурасе, а также — странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Сюжет «Эль Турко» разворачивается в XVII веке — после поражения турок в битве за Вену янычар Хасан Балабан бежит из плена, скрывается в итальянских Альпах и влюбляется в помогающую ему девушку Глорию. Хасан спасает ее от охотников на ведьм и становится защитником деревни, когда у него появляется новый противник.

О приезде Джана Ямана в Россию стало известно в конце февраля.