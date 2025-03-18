Сергей Никоненко призвал отправить Ефремова подметать мусор у «Современника»

«Я на его спектакли лично не пойду. Признаю, что он талантливый парень. Я с ним даже снимался, но он негодяй. Мне уже неинтересно, исправился. Что ему, шесть лет? Исправился, в угол его поставили? Это старик, которому за 60», — заявил артист.