У Ивана Урганта в Париже нашлась компания по производству шоу

По данным агентства, это произошло 11 марта прошлого года. В качестве сферы деятельности ИП Ургант указал «производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок», а в качестве адреса — жилой дом в седьмом округе Парижа, поблизости от парламента Франции. В списке жильцов присутствует другая компания, которую Ургант и его супруга зарегистрировали десять лет назад. Она занимается «арендой земли и недвижимости».