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У Ивана Урганта в Париже нашлась компания по производству шоу

РИА Новости: Ургант зарегистрировал в Париже компанию по производству шоу
Иван Ургант
Иван УргантИсточник: Legion-Media.ru

Телеведущий Иван Ургант зарегистрировался в Париже как индивидуальный предприниматель, передает РИА Новости.

По данным агентства, это произошло 11 марта прошлого года. В качестве сферы деятельности ИП Ургант указал «производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок», а в качестве адреса — жилой дом в седьмом округе Парижа, поблизости от парламента Франции. В списке жильцов присутствует другая компания, которую Ургант и его супруга зарегистрировали десять лет назад. Она занимается «арендой земли и недвижимости».

Передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала в феврале 2022 года. Причиной стало изменение эфирной сетки, последовавшее за началом специальной военной операции России на Украине.

В марте 2024 года Иван Ургант сообщал о своем возвращении в кино с фильмом «Во сне ты горько плакал». Это могло стать первым появлением комика на телеэкранах с февраля 2022 года, но картине «Во сне ты горько плакал» не выдали прокатное удостоверение. В феврале телеведущий анонсировал зарубежный тур с программой «Живой Ургант».