Третий брат, Джон Майкл Шелби (Джонни Бой), тоже пережил войну, но она не оставила на нем таких глубоких рубцов. Он предан семейному делу и своей семье и не терпит, когда к его близким относятся неуважительно. У Джона четверо детей от его первой жены Марты, которую не показали в сериале, так как она умерла. Джонни очень переживал эту потерю. Чтобы у детей появилась мама, он решил жениться на Лиззи Старк. Однако Томми был против этого союза, и свадьба не состоялась. В итоге Джон женился на цыганке Эсме, хотя это был скорее брак по расчету: он ничего не знал о невесте и увидел ее только перед алтарем. Это обстоятельство не помешало им полюбить друг друга искренне и родить еще троих детей. Джон не дожил до конца сериала — его расстреляли на пороге дома. Чтобы дети не ввязывались в дела Шелби, Эсме забрала их и отправилась кочевать, как истинная цыганка.