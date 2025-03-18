Сериал «Острые козырьки» рассказывает о семье Шелби, которая пытается выжить в послевоенном Бирмингеме 1920-х годов. Главный герой Томас Шелби — лидер банды. Он стремится к власти и влиянию. В статье подробно расскажем о персонаже: его внешности, характере, судьбе и семье, а также раскроем, почему этот герой стал таким популярным не только на экранах, но и в мемах.
Кто такой Томас Шелби
Лидер преступной банды из Бирмингема «Острые козырьки» Томас Шелби прошел путь от бедности к богатству и признанию. Он участвовал в Первой мировой войне, и пережитое там наложило серьезный отпечаток на его психику. Хладнокровный, умный и расчетливый Томми живет по своим принципам, но в то же время знает цену семье и дружбе. Харизма и запоминающийся образ Томаса Шелби также стали причиной появления различных мемов в Сети.
Биография Томаса Шелби
Жизнь главного героя нельзя назвать простой. Вот основные моменты из его биографии:
Томас Майкл Шелби родился примерно в 1890 году в городе Смолл-Хит, Бирмингем, Англия.
Его отцом был Артур Шелби — старший, про мать известно лишь то, что она была цыганского происхождения и умерла, когда главный герой был ребенком.
Томас — второй по старшинству из пяти детей в семье.
В возрасте около 20 лет у него была возлюбленная по имени Грета Юросси, которая скончалась от туберкулеза.
Томас Шелби участвовал в Первой мировой войне и вернулся в звании сержант-майора.
После войны он страдал от ПТСР (посттравматического стрессового расстройства).
Именно Томас встал у руля банды «Острые козырьки».
Он сумел сделать нелегальный бизнес на ставках законным и приносящим хороший доход.
Первая жена Грейс родила Томасу сына, которого назвали Чарльзом.
Вторая жена Лиззи родила ему дочь Руби.
По сюжету выяснится, что у Томаса есть сын от связи с девушкой, с которой он повстречался еще до войны.
Томас Шелби наладил поставки алкоголя и запрещенных веществ в другие страны, вывел дело семьи на мировой рынок.
Внешность и характер Томаса Шелби
Погруженность в себя и холодный пронзительный взгляд голубых глаз — визитная карточка Томаса Шелби. У него запоминающаяся внешность, а его банда «Острые козырьки» сильно выделяется стилем одежды среди своих врагов и других жителей трущоб Бирмингема. Лидер группировки всегда одет с иголочки: на нем твидовый костюм и рубашка, застегнутая под горло. Он отдает предпочтение костюму-тройке из брюк, жилета и пиджака, иногда надевает пальто. Прическа главного гангстера — всегда коротко стриженный затылок и височные зоны, которые добавляют образу мужественности и резкости. Эффектное дополнение — длинные волосы на макушке, придающие особый стиль.
На протяжении всего сериала Томас Шелби остается замкнутым в себе человеком. Он не привык много говорить и умеет держать в себе эмоции. Он просчитывает свои действия, всегда руководствуясь разумом. Война наложила серьезный отпечаток на его характер и жизненные взгляды.
Семья Томаса Шелби
Близкие для Томаса всегда были приоритетом и опорой. В основном это был круг доверенных лиц, с кем он решал дела и кому открывал тайны.
Родители
Мать — цыганка миссис Шелби, в девичестве Ли. Томас почти ничего про нее не знает, кроме того, что она умерла от болезни. Чарли Стронг, бессменный помощник и друг семьи на протяжении всего сериала, рассказал Тому, что его мать перед смертью мучили депрессия и видения, и на самом деле она покончила жизнь самоубийством (утонула).
Отец Томаса — жестокий и безжалостный человек, Артур Шелби — старший. Когда его жена, мать всех детей Шелби, умерла, он бросил их на Полли. Именно она поднимала и воспитывала всех пятерых детей. Отец появляется в первом сезоне, но только Артур-младший испытывает к нему какие-то теплые чувства. Вместо того чтобы наладить отношения с семьей, Артур-старший обманом забирает деньги «Острых козырьков» и уезжает из города. Спустя несколько лет семья узнала, что их отец был убит. Они не сожалеют и не скорбят — он был плохим родителем, и его смерть ничего не значила для них.
Братья и сестры
Томас Майкл Шелби — один из пяти детей в семье и второй по старшинству.
Старший брат, Артур Шелби — младший, — полная противоположность Томми. Он выступает как правая рука главного героя, хотя изначально лидерство в группировке должно было быть за ним. Артур импульсивен и вспыльчив, он тоже ветеран Первой мировой войны. Если Томас после тех событий стал отстраненным, то Артур страдает от неконтролируемых приступов ярости, алкогольной и наркотической зависимости. Он пытается встать на путь исправления, обращаясь к религии с поддержкой своей жены Линды. По сюжету у них родился сын Билли, и какое-то время они жили, как обычная счастливая семья, но все изменилось, когда Артур вернулся к делам. Из-за его пристрастий и разрушительного поведения Линда ушла от него, несмотря на чувства, но затем вернулась.
Третий брат, Джон Майкл Шелби (Джонни Бой), тоже пережил войну, но она не оставила на нем таких глубоких рубцов. Он предан семейному делу и своей семье и не терпит, когда к его близким относятся неуважительно. У Джона четверо детей от его первой жены Марты, которую не показали в сериале, так как она умерла. Джонни очень переживал эту потерю. Чтобы у детей появилась мама, он решил жениться на Лиззи Старк. Однако Томми был против этого союза, и свадьба не состоялась. В итоге Джон женился на цыганке Эсме, хотя это был скорее брак по расчету: он ничего не знал о невесте и увидел ее только перед алтарем. Это обстоятельство не помешало им полюбить друг друга искренне и родить еще троих детей. Джон не дожил до конца сериала — его расстреляли на пороге дома. Чтобы дети не ввязывались в дела Шелби, Эсме забрала их и отправилась кочевать, как истинная цыганка.
Единственная девочка и по совместительству четвертый ребенок в семье — Эйда Торн (в девичестве Шелби). Изначально она не была связана с бандой и ее делами. В первом сезоне девушка тайно встречалась с Фредди, другом детства Тома. Чтобы избежать гнева главаря «Острых козырьков», они пытались держать отношения в секрете, но вскоре Эйда забеременела, и молодые люди тайно поженились. У пары родился сын, которого назвали Карлом — в честь Карла Маркса. Как бы Эйда ни старалась не ввязываться в дела и бизнес семьи, ей пришлось в них участвовать. Со временем она заняла одну из руководящих должностей «Шелби компани». Спустя несколько лет после смерти Фредди Эйда встретилась с Беном Янгером, темнокожим полковником и главой армейской разведки. Их изначально деловые отношения перешли в увлечение, и Эйда забеременела от Янгера. Впоследствии его убили, и миссис Торн пришлось снова одной воспитывать ребенка — на этот раз от темнокожего отца. Это повлекло издевки сторонников фашизма.
Финн Шелби — самый младший ребенок, которому в начале сериала было 11 лет. Семья всячески пытался защитить и уберечь его от действий банды. Однажды Финн чуть не подорвался на мине, которую подложили люди из враждующего клана в машину Томми. Мальчик хотел подражать старшему брату и участвовать в делах. По мере взросления он все-таки стал полноценным участником банды и приобщился к запрещенным веществам и алкоголю. Финна назначили ответственным за букмекерскую деятельность. Он обрел друга в лице Билли Грейда и однажды, доверившись, раскрыл важный секрет и план семьи. Даже когда стало понятно, что Билли — информатор, Финн отказался в это верить. У молодого человека появилась жена Мэри, которая старалась ограничить его вредные привычки. Семья не приняла ее как часть Шелби.
У Томаса Шелби есть еще один брат — Майкл Грей. Это родной сын тети Полли, которого она считала умершим. Майкла приняли в банду и отправили в Америку вести дела «Шелби Компани». Однако Майкл не справился с возложенными на него обязанностями: он не послушал семью и Томаса, из-за чего банда при обвале финансового рынка потеряла крупную сумму денег. С тех пор Майклу перестали доверять, а его отношения с главой «Козырьков» ухудшились. В Америке он женился на Джине, и она родила ребенка. Девушка хитра и умеет манипулировать мужем, а он во всем слушает ее. После того как убили Полли, Майкл посчитал своим долгом отомстить Томасу, так как винил его в смерти матери. Братьям пришлось вести последнее дело вместе, но Майкл вынашивал идею о мести и совершил неудачную попытку подрыва Томаса. В итоге Томми раскусил кузена и сам убил его.
Первая жена Грейс Берджесс
Милая и утонченная Грейс Шелби (в девичестве Берджесс) устраивается на работу в один из пабов, за которыми присматривают «Острые козырьки». Девушка не нуждается в работе — она шпионка, которую инспектор Кэмпбелл подослал втереться в доверие к Тому и присматривать за семьей Шелби и их делами. Она умна, красива, отлично поет (что демонстрирует в одной из первых серий первого сезона), довольно осторожна и хладнокровна, если это необходимо.
Грейс влюбляется в Томми, но пожениться они смогли лишь спустя несколько лет после знакомства. До воссоединения она была женой богатого банкира Клайва Макмиллана, но в итоге предпочла Томаса. Грейс рожает главарю «Козырьков» сына Чарльза, они переезжают в большой особняк, и кажется, что это и есть настоящее счастье. Однако Грейс трагически погибает от выстрела в сердце, оставив Томасу маленького сына и неизгладимую вину за ее смерть.
Вторая жена Лиззи Старк
Спустя время Томас женился второй раз. Его избранницу зовут Лиззи Старк. Она долгое время оказывала ему интимные услуги после войны. Когда Джон Шелби хотел жениться на Лиззи, этот факт стал большой преградой для брака, и свадьба не состоялась. После смерти первой жены Томас нанял Старк на работу личным секретарем. Она помогала ему не только с делами, но и взяла на себя заботы о маленьком сыне от Грейс. Спустя время у Томми и Лиззи родилась дочь Руби, они поженились, но все это не пробудило у главного героя искренних чувств к жене.
Лиззи знала, что не заменит Грейс, но осталась верной Томасу. Она воспитывала Чарльза и Руби одинаково, как будто они оба — ее кровные дети. Из застенчивой девушки она превратилась в уверенную женщину, жену политика, которая может показать зубы и не даст себя в обиду даже своему мужу. После очередной измены Томаса Лиззи ушла от него, не простив предательства.
Сын Чарльз Шелби и дочь Руби Шелби
Когда Грейс умерла, Томас отстранился от реальности и еще больше погрузился в себя. Он предоставил воспитание Чарльза няням, Лиззи, Эйде — кому угодно, только бы не заниматься этим самостоятельно. Мальчик нуждался в отцовском внимании, показывал свои успехи в освоении скрипки, но не получал ничего в ответ. Став взрослым, Чарльз закрылся и отдалился от отца, предпочитая Лиззи и считая ее ближе и роднее.
Малышка Руби, дочь Томаса и Лиззи, немного боялась своего отца. В семь лет девочка заболела туберкулезом. В бреду ей почудился «серый человек», который хотел забрать и Руби, и Томаса. Она рассказывала о своих видениях отцу, и он понял, что эти явления — отголосок цыганских корней. Когда девочка находилась в больнице, Томас отправился на поиски Эсмы, жены умершего Джона, чтобы помочь дочери. Эсма сказала, что Руби прокляла цыганка, у которой умерла дочь якобы из-за драгоценного камня, доставшегося им от Томаса. Девочка еще раз пришла к отцу как видение, чтобы уберечь его от самоубийства, — Руби сказала Томасу, что он не болен, и это оказалось правдой.
В конце сериала выяснилось, что у Томаса есть сын от девушки Зельды, с которой у него была мимолетная связь еще в молодом возрасте. Его зовут Эразмус (Дюк). Мать юноши умерла, но успела рассказать красивую историю о Томасе: якобы он был герцогом. У Дюка свободный нрав, но он знает, чего хочет. Томас доверился ему, и он не подвел отца, когда пришло время свести счеты с информатором Билли.
Подробная история Томаса Майкла Шелби в сериале «Острые козырьки»
Томас Шелби прошел большой путь от главаря банды до депутата, который общается с высокопоставленными политиками. Помимо карьерного роста, на протяжении всей истории Томас менялся и внутренне.
1-й сезон
В 1919 году Томас Шелби вернулся в родной Бирмингем и стал лидером банды «Острые козырьки». Они занимаются рэкетом и подпольными ставками. Однажды его банда по ошибке украла ящик оружия с заводского склада, что стало политической проблемой. Для расследования в город прибывает инспектор Кэмпбелл, а Томас решил использовать недоразумение как козырь. Во время стычки с кланом Ли он получил пулю со своим именем — это стало поводом для начала войны группировок. Впоследствии глава «Козырьков» решил уладить конфликт и не разжигать войну. Чтобы Шелби и Ли не враждовали, Джонни Шелби и Эсма Ли поженились.
Томми хотел большего для своей семьи и решил захватить дело Билли Кимбера, под чьим контролем находился букмекерский бизнес. Также он узнал, что его сестра Эйда беременна от Фредди. Влюбленные наперекор всем тайно поженились. Свадьба разозлила Томми, так как он обещал, что Фредди не будет в городе, это условие было важной частью деловой сделки. Томми объявил перемирие и пообещал, что не тронет Фредди во время родов Эйды. Но Фредди арестовали, и хоть Томми и утверждал, что это не его рук дело, сестра ему больше не верила.
Томаса постоянно мучает ПТСР — отголоски войны. Во время приступов он как будто снова оказывается в шахте. Эти видения мешают ему и пугают, но избавиться от них он не в силах.
Холодные отношения Томаса и Грейс меняются, они понимают, что по-настоящему влюблены друг в друга. Только рядом с Грейс Томми перестают преследовать ужасы войны. Чтобы быть вместе с любимым, девушка решила отойти от дела, перестать следить за семьей Шелби. Она пошла на сделку с Кэмпбеллом. В обмен на спокойствие и прекращение преследования она рассказала, где хранится краденое оружие, но Томми узнал о ее предательстве. Кэмпбелл сделал предложение руки и сердца Грейс, но она его не приняла, так как любила Томаса. Чтобы отомстить, инспектор столкнул лбами Кимбера и Шелби.
2-й сезон
На дворе 1922 год, амбиции Томаса Шелби растут. Чтобы расширить владения, он отправился в Лондон, но не всем членам семьи это понравилось. В Лондоне Томаса избили люди Сабини, главы итальянской мафии, а в пабе семьи Шелби произошел взрыв. Честер Кэмпбелл, возглавляющий разведку Британии, спас Томасу жизнь, а затем пришел к нему в больницу и предложил сделку. В свою очередь, глава «Острых козырьков» действует все решительнее — он встретился с Альфи Соломонсом, главой еврейской группировки, а также решил сам написать письмо Уинстону Черчиллю.
Тем временем пришло письмо от Грейс из Америки, но Томас сжег его, так и не прочитав. Чтобы работать с Альфи, нужны люди, и Томми нанял своего старого знакомого Билли Китчена. У главы клана Шелби, помимо изменений в делах, появилось романтическое увлечение дрессировщицей лошадей Мэй Карлетон. Она согласилась заниматься с лошадью Томми, и на этом фоне у них завязался непродолжительный роман. Неожиданно Грейс приехала к Томми. Былые чувства вспыхнули с новой силой. Вскоре Грейс поняла, что беременна.
Семья Шелби занялась решением проблем: Томми свел счеты с Генри Расселом, который представлял британское правительство, а тетя Полли — с Честером Кэмпбеллом. Томас узнал, что Уинстон Черчилль подготовил для него работу и хочет встретиться лично.
3-й сезон
1924 год. Сезон начался с пышной свадьбы Грейс и Томми. Молодожены перебрались в новый дом за город, но главный герой не забывает навещать семью. На торжественный прием в особняке Грейс надела ожерелье, но Томасу сказали, что оно проклято, чему он не поверил. Случилось страшное — на мероприятии в Грейс выстрелили, и она погибла на руках мужа. Томми чувствует свою вину, он безутешен. Глава «Козырьков» отстранился от семьи, но спустя время он нашел в себе силы вернуться к общему делу.
Томас решил сделать доброе дело и открыл приют для детей-сирот имени Грейс Шелби. На его открытии похитили Чарли. Томас не мог найти себе места, он был готов на любые условия, только бы спасти своего ребенка. Оказалось, что к похищению причастен отец Хьюз — он начал шантажировать главу «Козырьков», заставляя взорвать поезд в обмен на сына. Артур и Джон выполнили приказ главы банды, но погибли невинные люди. Отец Хьюз мертв — Майкл убил его.
Томми собрал семейный совет и выделил каждому члену семьи крупную сумму денег за то, что им пришлось совершить ради общего дела. Но деньги они смогли получить не сразу — Полли, Артура, Джона и Майкла арестовала полиция. Томас попросил их довериться ему.
4-й сезон
1925—1926 годы. После того как арестованных Шелби чуть не повесили, они попытались устроить свою жизнь. Накануне Рождества каждому из членов семьи по почте пришла «черная рука» от мафиозного клана Чангретти: старший сын Лука захотел отомстить за отца и убить все причастное к этому преступлению семейство. Джона лишили жизни на пороге дома. В Майкла стреляли, но он выжил. Полли захотела увезти Майкла в Австралию, чтобы до них не добрались Чангретти, и придумала коварный план, как спасти сына и остальных от разрушительного Томми.
Глава «Козырьков» нанял Абераму Голда для охраны. Взамен тот попросил взять его сына Бонни драться на боях. Также в жизни Томми появилась активистка Джесси Иден — она пыталась бороться с несправедливой оплатой труда на фабрике Шелби и отстаивала идеи коммунизма.
Кроме того, Томми узнал, что снова станет отцом, — Лиззи ждала от него ребенка. Война между кланами Шелби и Чангретти закончилась убийством Луки. Томас захотел отдохнуть, он был вымотан и отошел от дел. Ему хватило трех месяцев, после чего он вернулся. Но теперь он не просто главарь банды — Томас Шелби победил на выборах и стал членом парламента.
5-й сезон
1929 год. Семья Шелби стала еще богаче. Они ведут успешный законный бизнес, которым управляет Майкл. Однако внезапно фондовый рынок на Уолл-стрит обрушился, и семья потеряла деньги. «Острые козырьки» собрались на семейный совет в паб, где жители города встретили Томми как героя. Он человек из народа, который сумел сделать карьеру и не забыть об обещаниях — именно таким его видят горожане. После пламенной речи в палате общин к Томасу подошел сэр Освальд Мосли и рассказал о своем плане стать лидером новой партии фашистов.
Майкл приехал на родину со своей женой Джиной, но оказался в руках Лоры Макки (капитана Свинг), командира Армии Ирландской Республики. На вопрос, убить или помиловать Майкла, Томас ответил, что брата нужно оставить в живых. Чтобы напугать Томаса Шелби, неизвестные оставили ему на поле послание — пугало, напоминающее его самого. В пугало они вложили записку с текстом, что посеянные им семена — это результат его действий. В земле были спрятаны бомбы, и когда Томас понял это, то увидел, как ему на встречу бежит маленький Чарльз. Томми забыл об осторожности и поспешил, чтобы увести сына от опасности.
Произошло много убийств и потерь в семье, погибли мирные жители, и Томми понял, что все это из-за его действий. Он мучился от этого осознания, но не бросил начатые дела, из-за чего казался даже своим близким бессердечным человеком. Ему все сложнее держать себя в руках, его посещают видения, психика нестабильна. Томас не перестает употреблять алкоголь: без этого ему невыносимо находиться в реальности и осознавать, скольких людей он подставил и потерял. Идея разрушить фашистов изнутри провалилась.
6-й сезон
Томми нажил себе врага в лице Майкла — он поклялся отомстить за смерть матери во что бы то ни стало. Внезапно заболела Руби, она сказала отцу, что видит «серого человека». Это испугало Томаса, и он подумал, что девочку прокляли. Главный герой отправился на поиски Эсмы, чтобы понять, есть ли проклятие и что сделать для спасения Руби. Однако состояние девочки резко ухудшилось. Врачи не смогли ничего сделать, и она умерла, так и не дождавшись возвращения отца.
Томас сам страдал от приступов. В один из припадков его нашла Лиззи — Томми упал в ванной. Врач Холфорд диагностировал неизлечимую болезнь и сообщил, что главному Шелби осталось жить примерно полтора года.
К Томми начали приходить видения — это тетя Полли, которая говорит с ним. Она утверждает, что кто-то из Шелби должен умереть, подразумевая Томаса или Майкла. Главный герой решил отомстить за дочь цыганке, которая якобы прокляла Руби, и расстрелял ее. Он снова обратился к Эсме, а она сказала Томасу, что у него есть взрослый сын, которого зовут Эразмус.
Любовница Освальда Мосли Диана, ставшая потом его женой, предложила Томасу «скрепить деловую сделку» в постели. Главный «козырек» согласился. Об этом узнала Лиззи — сама Диана сказала об этом, когда они с Мосли и Джеком Нельсоном приехали в дом Шелби для обсуждения сделки. Лиззи не смогла простить такого предательства и уехала от Томми.
Конфликт Майкла и Томаса завершился весьма трагично. Майкл хотел убить Томми, взорвав автомобиль, в который тот сядет, но план был раскрыт, и главарь Шелби сам убил брата. Основатель «Козырьков» решил отдать землю, где стоит особняк, для рабочих, а затем приказал взорвать здание.
Дело за малым — Томми простился со своей семьей, оставляя за главную Эйду. Только Артур знал, что его брат болен и задумал свести счеты с жизнью сам, не дожидаясь естественной смерти. Томас кочевал с фургоном по горам и в один день решил, что пришло его время. Перед этим ему послышался голос Руби. Ему показалось, будто дочка бежит к нему навстречу, обнимает и говорит, что он не болен. Девочка попросила отца заглянуть в костер, ведь он не горит. Там Томас увидел газету, а на ней — фото со свадьбы Дианы и Освальда Мосли. В числе гостей был врач, который поставил главарю «Козырьков» смертельный диагноз, и он понял, что все было подстроено. Томас пришел к Холфорду, наставил пистолет на обманщика, но не выстрелил в него — он начал жизнь с чистого листа и не захотел новых убийств.
Судьба Томаса Шелби в финале
Томас потерял многих своих близких — любимую тетю Полли, дочь Руби и других. От него ушла его верная Лиззи, которую он не ценил. Он был уверен, что его жизнь заканчивается, поэтому действовал хладнокровно. Когда Томми почти смирился и был готов встретить смерть, ему как будто дали второй шанс, чтобы начать другую жизнь. Он воспользовался возможностью, и в финале зритель видит Томаса Шелби не богатым человеком и важной фигурой, а свободным цыганом, у которого есть только лошадь.
Кем приходится Полли Грей Томасу Шелби
Одна из самых важных людей для Томаса Шелби — его тетя Полли (Элизабет) Грей. Она умная и практически единственная, к чьему мнению он прислушивался. Пока братья Шелби были на войне, тетя Полли заправляла бизнесом банды. Когда они вернулись, она отдала правление им. С появлением Shelby Company Limited Полли стала казначеем. При жизни Томас всегда обращался к ней за советом. После своей смерти Полли приходит к главному герою как видение и говорит с ним. Ее потеря стала ударом для Томаса, это событие положило конец его алкогольной зависимости.
Смерть жены Томаса Грейс Берджесс
Грейс погибла на торжественном приеме в честь открытия Благотворительного фонда Шелби в их новом большом доме. До ее смерти русская княгиня Татьяна предупредила Томаса, что ожерелье, которое надела на мероприятие Грейс, было проклято цыганкой. Жену главаря банды убил наемник точным выстрелом.
За что зрители полюбили Томаса Шелби
Колоритный герой недаром стал таким популярным. У него есть важные черты характера, которым можно позавидовать:
смелость,
решительность,
дальновидность,
прямолинейность,
надежность,
чувство стиля.
Отрицательные черты персонажа
Помимо ярких лидерских качеств, у Томаса Шелби есть ряд отрицательных черт:
жестокость,
страсть к вредным привычкам,
бессердечность,
черствость,
способность идти по головам даже близких людей ради выгоды,
беспощадность.
Какой актер сыграл Томаса Шелби
Киллиан Мерфи — ирландский актер, который почти 30 лет снимается в кино. Его отец работал государственным служащим, а мать — учителем французского. У Киллиана есть две сестры и брат. В молодости он увлекался музыкой и даже основал свою рок-группу, которая называлась The Sons of Mr. Green Genes. Мерфи ведет довольно скрытный образ жизни, у него нет странички в социальных сетях. Киллиан признавался, что Томас Шелби очень далек от самого актера по характеру.
- Настоящее имя актера: Киллиан Мерфи
- Возраст: 48 лет
- Рост: 175 см
- Вес: 70 кг
- Место рождения: Ирландия, Дуглас, пригород Корка
- Семейное положение: женат
- Дети: двое
- Цвет глаз: голубой
- Цвет волос: темно-коричневый
- Место жительства: Ирландия, пригород Дублина
Будет ли продолжение сериала «Острые козырьки»
В сентябре 2024 года начались съемки полнометражного продолжения сериала. Роль Томаса Шелби исполнит также Киллиан Мерфи. Помимо главаря «Козырьков», в фильме появится Аль Капоне, его сыграет Стивен Грэм.
Цитаты Томаса Шелби, ставшие культовыми
«Знаете, джентльмены, есть ад, а есть место под адом. Я помню все и ничего не забываю».
«В пабах люди много чего болтают. Чаще всего за них говорит виски».
«Ложь ходит быстрее правды».
«Когда план хорош, торопиться смысла нет».
«Там, во Франции, я привык смотреть, как умирают люди, но не привык к виду умирающих лошадей, они тяжело умирают».
Популярные мемы с Томасом Шелби
Помимо популярности самого сериала, в сети завирусились также мемы с Томасом Шелби.
Самый популярный из них — это «Нюхай бебру». Что именно обозначает это слово — неизвестно, но фразу используют как «отстань». На фото изображен Томас Шелби, который смотрит вдаль. Впервые эту фразу стали употреблять участники и создатели популярного юмористического видеоканала, где они публикуют свои комедийные скетчи.
Другая серия мемов, как правило, изображает семью Шелби и банду «Острые козырьки» в их фирменных костюмах и кепках, когда они отправляются на разборки.
Для одобрения также используются мемы с изображением Томаса Шелби и подписями: «хАрош», «мега хАрош» и др.
Чтобы подчеркнуть отрицательную оценку, пользователи используют те же картинки, но с подписью «кринжанул». Также герою «Острых козырьков» исполнитель Kambulat посвятил трек. Певец говорит о том, что он не понят другими и сам справляется с трудностями, как главарь банды из сериала «Острые козырьки».
Интересные факты о Томасе Шелби
Томас Шелби очень колоритный и неоднозначный персонаж. Вот несколько фактов о нем:
до войны Томас был очень улыбчивым человеком — об этом говорит Полли в первом сезоне;
Томас страдает ПТСР — это следствие пережитой войны;
главарь «Острых козырьков» много курит;
несмотря на весь цинизм, он не остается в стороне, узнав о том, что в финансируемом им детском доме издеваются над детьми;
Томас очень любит лошадей и умеет ездить на них без седла, как настоящий цыган;
его единственной любовью была Грейс;
когда Томасу было 9 лет, а Артуру 11, они подрались и Артур поддался Томасу, чтобы младший брат его победил.