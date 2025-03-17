Стали известны номинанты премии «Икар»

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Мультфильмы «Руслан и Людмила», «Булгаковъ», а также «Лунтик. Возвращение домой» и «Малышарики. День рождения» вошли в число номинантов XI Национальной анимационной премии «Икар». В 2025 году на соискание награды поступило рекордное количество заявок — 180, сообщили в пресс-службе премии.
Среди номинантов в категории «Короткий метр», помимо мультфильма «Булгаковъ» (режиссер Станислав Соколов) и «Руслана и Людмилы» Матвея Лашко, представлены «Крот» (Алексей Сухов), «Михалыч» (Вадим Иванов) и «Ручей, бегущий в горы» (Александр Храмцов).
В номинации «Полный метр», помимо мультфильмов «Лунтик. Возвращение домой» режиссера Константина Бронзита и «Малышарики. День рождения» (режиссеры — Оксана Бычкова, Катерина Савчук, Ксения Дорофеева, Полина Никифорова), на премию претендует работа Ивана Бутурина «Тени за кадром».
Лауреаты будут определены в 16 номинациях. Церемония вручения премии состоится 3 апреля в Театре на Трубной.
Премия «Икар» учреждена в 2015 году Открытым российским фестивалем анимационного кино, Союзом кинематографистов России и Ассоциацией анимационного кино. Награды вручаются за авторские достижения в мультипликационном кино и вклад в индустрию. Национальная анимационная премия проводится при поддержке Министерства культуры РФ, киностудии «Союзмультфильм» и Благотворительного фонда поддержки анимации.