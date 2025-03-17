Стали известны номинанты премии «Икар»

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Мультфильмы «Руслан и Людмила», «Булгаковъ», а также «Лунтик. Возвращение домой» и «Малышарики. День рождения» вошли в число номинантов XI Национальной анимационной премии «Икар». В 2025 году на соискание награды поступило рекордное количество заявок — 180, сообщили в пресс-службе премии.