Ева Лонгория отметила 50-летие откровенной фотосессией

«О боже! Ты все еще самый прекрасный человек снаружи и внутри! С днем рождения, Ева», «Просто нереальная! С днем рождения, детка! Ты такая одна! Ты редкий драгоценный камень, который нам повезло иметь на этой планете», «50! И лучше, чем когда-либо! С днем рождения, Ева», «В 50 выглядишь еще горячее, чем раньше».