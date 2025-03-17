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Ева Лонгория отметила 50-летие откровенной фотосессией

Актриса позировала в полупрозрачном наряде

Ева Лонгория приняла участие в смелой и откровенной фотосессии накануне своего 50-летия. Актриса снялась в белой рубашке и полупрозрачной кружевной накидке.

Ева Лонгория, фото: соцсети
Ева Лонгория, фото: соцсети

При этом звезда «Отчаянных домохозяек» отказалась от нижнего белья. Лонгория уложила длинные волосы мягкими волнами и сделала яркий макияж.

«Это мои 50!» — лаконично подписала она снимки. Поклонники восхитились откровенными и соблазнительными кадрами звезды.

Ева Лонгория, фото: соцсети
Ева Лонгория, фото: соцсети

«О боже! Ты все еще самый прекрасный человек снаружи и внутри! С днем рождения, Ева», «Просто нереальная! С днем рождения, детка! Ты такая одна! Ты редкий драгоценный камень, который нам повезло иметь на этой планете», «50! И лучше, чем когда-либо! С днем рождения, Ева», «В 50 выглядишь еще горячее, чем раньше».

Ева Лонгория, фото: соцсети
Ева Лонгория, фото: соцсети

Свой юбилей актриса отметила в Майами. Для вечеринки она выбрала сверкающее платье Ermanno Scervino. Праздник проходил в ресторане на берегу залива Бискейн. Актрису пришли поздравить близкие и друзья. 

Затем компания переместилась в роскошный отель. Лонгория переоделась в белое платье в пол с вырезом в области живота. Актриса задула свечи на праздничном торте вместе со своим сыном. 

Ева Лонгория с сыном, фото: соцсети
Ева Лонгория с сыном, фото: соцсети

Напомним, Ева Лонгория — американская актриса. Мировую известность она получила благодаря роли Габриэль в сериале «Отчаянные домохозяйки». Лонгория счастлива в браке с мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастоном, от которого родила сына Сантьяго.