98-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 15 марта 2026 года

98-я церемония награждения премией Американской академии кинематографических искусств и наук пройдет 15 марта 2026 года (воскресенье), сообщили генеральный директор киноакадемии Билл Крамер и президент Джанет Янг. Лауреаты «Эмми» поработают над шоу в третий раз.
«Оскар» пройдет в марте четвертый год подряд. Эфир начнется на телеканале ABC в 19:00 по североамериканскому восточному времени (EST), или в 2:00 мск. Местом проведения традиционно станет кинотеатр Dolby Theater в Лос-Анджелесе.
Ведущим мероприятия вновь выступит комик Конан О’Брайен.
«Единственная причина, по которой я хочу вести “Оскар” снова — это чтобы дослушать речь Эдриана Броуди до конца», — пошутил он. Речь победителя в номинации «Лучшая мужская роль» длилась 5 минут и 40 секунд, что стало рекордом за всю историю «Оскара». Предыдущий рекорд принадлежал британской актрисе Грир Гарсон — она выиграла «Оскар» в 1943 году за роль в фильме «Миссис Минивер» и говорила со сцены 5 минут 30 секунд.
«Мы очень рады вернуть Конана, Раджа, Кэти, Джеффа и Майка на 98-ю церемонию вручения “Оскара”. В этом году они подготовили невероятно увлекательное и визуально ошеломляющее шоу, в котором самым красивым и впечатляющим образом отметили наших номинантов и мировое киносообщество. Конан был идеальным ведущим — он умело вел нас в течение всего вечера с юмором, теплотой и благоговением. Для нас большая честь снова работать с ними», — сказали Крамер и Янг в совместном заявлении.
Рейтинг трансляции премии этого года составил 19,7 млн, что стало лучшим результатом за последние пять лет. Аналитическая компания Nielsen пересмотрела результаты после того, как сначала объявила о 18,07 млн зрителей. Расхождение в итоговых цифрах возникло из-за того, что значительная часть молодой аудитории смотрела «Оскар» с телефона или персонального компьютера, и данные по этим устройствам ранее не были в распоряжении аналитиков.
В 2024 году трансляцию посмотрели 19,5 млн зрителей. Таким образом, минувшая церемония вручения собрала на 1% больше людей, чем прошлогодняя.
Триумфатором 97-й церемонии стал фильм «Анора» режиссера Шона Бейкера. Помимо главной награды за лучший фильм, «Анора» также получила «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, монтаж и лучшего режиссера. Сыгравшая главную героиню фильма Майки Мэдисон забрала награду за лучшую женскую роль.
У «Бруталиста» Брэйди Корбе три статуэтки — за лучшую мужскую роль (Эдриен Броуди), операторскую работу и саундтрек. Мюзикл «Эмилия Перес», который претендовал на 13 наград, забрал два «Оскара» — за лучшую оригинальную песню (El Mal) и лучшую женскую роль второго плана (Зои Салдана). В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» выиграл Киран Калкин («Настоящая боль»).