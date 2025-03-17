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Кейт Бланшетт призналась в ненависти к одному виду садового инструмента

Актриса назвала инструмент для уборки «символом всего, что не так с человеком как с видом»
Кейт Бланшетт
Кейт БланшеттИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Кейт Бланшетт призналась в ненависти к одному виду техники. Ее цитирует People.

Бланшетт сорвалась в беседе с журналистом на воздуходувки для уборки листьев.

«Это самое идиотское изобретение. Они символ всего, что не так с человеком как с видом», — говорит она.

Звезда «Властелина колец» также обратилась к Майклу Фассбендеру, ее коллеге по фильму «Черный чемодан — двойная игра», присутствовавшему на интервью.

«Когда ты видишь кого-то с воздуходувкой, разве у тебя не повышается давление?» — недоумевала актриса.

Знаменитость предположила, что даже бесшумные воздуходувки бесполезны, потому что просто разметывают листья.

«Верните грабли», — предложил Фассбендер, и актриса согласилась.

Ранее 55-летняя Кейт Бланшетт пришла на премьеру в платье с голой спиной.