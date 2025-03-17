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Plus-size звезда «Эйфории» показала фигуру в облегающих шортах

Актриса Барби Феррейра показала фигуру в облегающих кожаных шортах

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Барби Феррейра, фото: соцсети
Барби Феррейра, фото: соцсети

28-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя в зеркало. Так, Феррейра предстала перед камерой в болеро, кружевной майке и надетых на колготки облегающих кожаных шортах с высокой посадкой. Помимо прочего, на ней были лакированные ботинки, оформленные квадратным носом.

Кроме того, на размещенном кадре видно, что внешний вид знаменитости дополнили очки с прозрачными линзами и ярко-красная помада.

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