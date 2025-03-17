Plus-size звезда «Эйфории» показала фигуру в облегающих шортах

28-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя в зеркало. Так, Феррейра предстала перед камерой в болеро, кружевной майке и надетых на колготки облегающих кожаных шортах с высокой посадкой. Помимо прочего, на ней были лакированные ботинки, оформленные квадратным носом.