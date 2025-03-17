Кэмерон Диаз засняли на прогулке с годовалым сыном

Кэмерин Диаз засняли на прогулке с годовалым сыном Кардиналом. 52-летняя актриса выходила с малышом из ресторана в Санта-Барбаре.
Звезда фильма «Отпуск по обмену» была одета в светлые широкие джинсы, черную футболу, серое пальто и кроссовки. Она распустила волосы и отказалась от макияжа.
Ее наследник был одет в серый свитер и темно-синие штаны. Актриса держала его на руках и не пыталась скрыть лицо малыша от репортеров. Недавно Диаз также засняли на прогулке с сыном на улицах Санта-Барбары.
Напомним, Кэмерон Диаз десять лет счастлива в браке с музыкантом Бенджи Мэдденом. Пара также воспитывает пятилетнюю дочь Рэддикс. Актриса решила снова вернуться к работе после десятилетнего перерыва.
В начале этого года она презентовала новый фильм со своим участием. В картине «Снова в деле» Диаз снялась вместе с Джейми Фоксом, который предложил ей сотрудничество. Актриса рассказывала, что именно муж уговорил ее вернуться в кинематограф и продолжить заниматься любимым делом.
Ранее Кэмерон Диаз впервые за долгое время посетила модный показ. Она появилась на Неделе моды в Париже в шелковом красном платье.