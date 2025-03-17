Кэмерон Диаз засняли на прогулке с годовалым сыном

В начале этого года она презентовала новый фильм со своим участием. В картине «Снова в деле» Диаз снялась вместе с Джейми Фоксом, который предложил ей сотрудничество. Актриса рассказывала, что именно муж уговорил ее вернуться в кинематограф и продолжить заниматься любимым делом.