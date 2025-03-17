Начались съемки фильма «Сажайте, и вырастет», где Александр Петров играет успешного банкира, оказавшегося в тюрьме, а Елизавета Базыкина — его жену. В основе полнометражной драмы лежит одноименный автобиографический роман писателя Андрея Рубанова.
События ленты разворачиваются в Москве 1996 года. У молодого и энергичного предпринимателя Андрея жизнь складывается как нельзя лучше: деньги текут рекой, а дома ждет любимая жена Ирма (Базыкина). Однажды Андрей вместе с лучшим другом и напарником Михаилом (Михаил Тройник) вписываются в крупную аферу, но операция по хищению миллиардов из государственной казны проваливается. В результате Андрей, чья подпись стояла на всех документах, оказывается в «Матросской тишине», а Миша, обещавший помочь с адвокатом, просто исчезает. Теперь Андрею предстоит пройти непростой тюремный путь и стать совсем другим человеком.
Александр Петров считает, что сложная судьба героя ведет его к переосмыслению жизни и взглядов на человеческие ценности. «“Что важно?” Острее человек начинает ощущать ответ на этот вопрос “стоя на краю обрыва” и есть только надежда на себя, на любовь, подлинную и на то, что внутри каждого из нас. Сила человеческого духа», — поделился актер.
Режиссерами и авторами сценария стали братья Федор и Никита Кравчуки, известные по сериалу «Френдзона».
«Отправили сценарий Саше Петрову, и вскоре пришел ответ — сценарий Саше понравился, а в наши даты у него свободное окно. Это была судьба! — рассказали постановщики. — Вообще весь кастинг подобран просто идеально, и каждый участник команды привносит что-то уникальное в проект. Это про диалог и со-творчество».
Компанию Петрову на съемочной площадке составили Никита Павленко, Дмитрий Колчин, а также музыкант Хаски, сыгравший одного из заключенных.
За производство фильма «Сажайте, и вырастет» отвечают ВГИК, Gonzo Film и студия KIONFILM.