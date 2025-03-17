События ленты разворачиваются в Москве 1996 года. У молодого и энергичного предпринимателя Андрея жизнь складывается как нельзя лучше: деньги текут рекой, а дома ждет любимая жена Ирма (Базыкина). Однажды Андрей вместе с лучшим другом и напарником Михаилом (Михаил Тройник) вписываются в крупную аферу, но операция по хищению миллиардов из государственной казны проваливается. В результате Андрей, чья подпись стояла на всех документах, оказывается в «Матросской тишине», а Миша, обещавший помочь с адвокатом, просто исчезает. Теперь Андрею предстоит пройти непростой тюремный путь и стать совсем другим человеком.