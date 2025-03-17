Леон Кемстач рассказал, что хочет сыграть Есенина и Ленина

«Если мы говорим про классику, мне бы хотелось сыграть Есенина. А из последнего: я оставил в своей соцсети ролик, где примерил на себя бороду. Многие мне начали писать, что я похож на молодого Ленина. Думаю, что я бы не отказался сыграть и его», — сказал Кемстач.