Леон Кемстач рассказал, что хочет сыграть Есенина и Ленина

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Актер Леон Кемстач, известный по роли Андрея Пальто в сериале режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», выразил желание исполнить роли Сергея Есенина и Владимира Ленина. Об этом артист сообщил в интервью ТАСС.
«Если мы говорим про классику, мне бы хотелось сыграть Есенина. А из последнего: я оставил в своей соцсети ролик, где примерил на себя бороду. Многие мне начали писать, что я похож на молодого Ленина. Думаю, что я бы не отказался сыграть и его», — сказал Кемстач.
Кроме того, собеседник агентства отметил, что на сегодняшний день у него есть мечта сняться в фильме о супергероях. В подобном проекте Кемстач желает исполнить роль антагониста главного героя.
«Что-то вроде Джокера — вот в этом мне бы хотелось себя попробовать. Но нужно будет много эмоционировать», — подытожил артист.
Леон Кемстач родился в 2008 году. Его актерский дебют случился всего 13 лет спустя — он получил эпизодическую роль в комедии режиссера Антона Богданова «Нормальный только я». Первым же крупным проектом артиста стал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Премьера ленты состоялась в 2023 году — за роль Андрея Пальто Кемстач приобрел широкую известность у российской аудитории.