Лидер «Агаты Кристи» планирует снять кино о своем творческом пути

Самойлов признался, что в первую очередь будет ориентироваться на то, чтобы картина получилась интересной, и только потом решит, будет ли это байопик или нет. Он напомнил о недавно вышедших фильмах про группы «Руки вверх!» и «Комбинация», отметив, что после них возьмет паузу, чтобы в будущем сделать «что-то глубокое с точки зрения искусства».