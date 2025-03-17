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Любимова заявила, что «Ленфильм» не закроют

Киностудия также не будет отдана в ведение комитета по культуре Санкт-Петербурга, сообщила министр культуры РФ
Киностудия «Ленфильм»
Киностудия «Ленфильм»Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Киностудия «Ленфильм» совершенно точно не будет закрыта и отдана в ведение комитета по культуре Санкт-Петербурга, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. Она отметила, что сейчас в студии идет смена совета директоров, от которого во многом зависит дальнейшая судьба киностудии.

В понедельник проходит заседание думского комитета по культуре с участием Любимовой в преддверии ежегодного отчета кабмина в Госдуме. На вопрос парламентариев о том, поддерживает ли Министерство культуры прорабатываемую инициативу о передачи акций «Ленфильма» городу Санкт-Петербургу, Любимова ответила: «Я поддерживаю “Ленфильм”, и в части поддержки “Ленфильма” мы останемся с ним всегда как профильное ведомство. Совершенно точно понятно, что “Ленфильм” закрыт не будет и никогда не будет перепрофилирован, никогда не будет коммерческого центра, пока мы все работаем и бьемся за развитие не только нашего кинематографа, но и за сохранение истории нашей страны, в том числе и кинематографического наследия», — сказала она.

При этом министр отметила, что министерство совместно с Росимуществом, которому принадлежит стопроцентный пакет акции киностудии, ведут совместную работу, «спасая Ленфильм, попавший в кризисную ситуацию, проиграв ряд судов».

Как следует из картотеки, арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначил рассмотрение заявления ООО «Компания Радмир» о признании банкротом киностудии «Ленфильм», заседание состоится 22 апреля.

11 декабря Росимущество сообщило о прекращении полномочий генерального директора «Ленфильма» Эдуарда Суворова и назначении на эту должность Надежды Андрющенко. Главной задачей нового гендиректора «Ленфильма» станет разработка программы финансового оздоровления студии, отмечали тогда на кинопредприятии.

Режиссер Федор Бондарчук, возглавлявший студию с 2012 года, покинул пост председателя совета директоров в декабре 2024 года. Только в период с 2020 по 2025 год сменились не менее пяти руководителей «Ленфильма», указали в петербургском подразделении союза.

В конце января несколько городских СМИ сообщил, что петербургский Союз кинематографистов обратился к главе правительства Михаилу Мишустину и губернатору города Александру Беглову с просьбой рассмотреть вопрос о передаче киностудии «Ленфильм» в ведение комитета по культуре Санкт-Петербурга, так как, по мнению специалистов, ни один из назначенных в последние годы гендиректоров не смог вывести «Ленфильм» из кризиса, а властям Санкт-Петербурга будет легче контролировать руководство студии.