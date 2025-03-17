Любимова заявила, что «Ленфильм» не закроют

В понедельник проходит заседание думского комитета по культуре с участием Любимовой в преддверии ежегодного отчета кабмина в Госдуме. На вопрос парламентариев о том, поддерживает ли Министерство культуры прорабатываемую инициативу о передачи акций «Ленфильма» городу Санкт-Петербургу, Любимова ответила: «Я поддерживаю “Ленфильм”, и в части поддержки “Ленфильма” мы останемся с ним всегда как профильное ведомство. Совершенно точно понятно, что “Ленфильм” закрыт не будет и никогда не будет перепрофилирован, никогда не будет коммерческого центра, пока мы все работаем и бьемся за развитие не только нашего кинематографа, но и за сохранение истории нашей страны, в том числе и кинематографического наследия», — сказала она.