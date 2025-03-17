11 мая 2000 года состоялась премьера фильма «Брат 2» с Сергеем Бодровым-мл. в главной роли. Как и первая часть, боевик сразу же получил статус культового. Расскажем о новом фильме про «Брата», выход которого приурочен к 25-летию картины, и остальных частях легендарной франшизы.
«Брат навсегда»
В начале марта в Санкт-Петербурге стартовали съемки масштабного исследования феномена «Брата» и «Брата 2» Алексея Балабанова. Премьера фильма состоится в рамках церемонии открытия IV фестиваля «Новый сезон» в 2025 году, а затем он попадет и в кинопрокат. Проект приурочен к 25-летнему юбилею второй части культового боевика.
В работе над картиной принимают участие дети ключевых создателей дилогии «Брат»: Григорий Сельянов, Петр Балабанов и Александр Бодров. По словам авторов, документальная лента «Брат навсегда» — это не просто очередной повод поностальгировать, а желание разобраться, в чем же «сила» фильма. Зрители (а проект покажут во всех онлайн-кинотеатрах) увидят много архивных кадров и интервью с актерами и съемочной группой.
«Брат»
Первая часть ленты вышла в 1997 году и получила статус культовой благодаря неприукрашенному отражению действительности, мощному саундтреку и, конечно же, главному персонажу, мгновенно завоевавшему симпатии зрителей. Простой парень в вязаном свитере Данила Багров стал символом эпохи. Причем героя знали даже те, кто фильм Балабанова не смотрел.
Что касается художественной ценности «Брата», до Алексея Октябриновича никто подобное не снимал. Режиссер умело соединил мрачную реальность с флером голливудских боевиков. Именно Балабанов заложил жанровый фундамент в отечественном кинематографе.
В центре сюжета первой части франшизы — Россия 90-х. Главный герой Данила Багров (Сергей Бодров-мл.) возвращается из армии в свой родной провинциальный город. По совету матери, парень решает поехать в Санкт-Петербург к старшему брату — киллеру по прозвищу Татарин. Виктор втягивает Данилу в бандитские разборки, и Багров невольно становится исполнителем заказного убийства. В конце фильма персонаж узнает, что Виктор его обманул и сдал бандитам, но прощает брата. Данила покидает Питер и с новыми надеждами отправляется в Москву.
Интересно, что бюджет первой части составил скромные 10 тысяч долларов, поэтому создателям пришлось почти на всем экономить. Деньги тратились преимущественно на пленку и технику. А вот одежду для съемок приносили сами актеры и другие члены творческого коллектива. Светлана Письмиченко, сыгравшая водителя трамвая, рассказывала, что Сергей Бодров-мл. снимался в своих джинсах и ботинках. А свитер, в котором героиня Светланы отправляется на концерт «Наутилуса Помпилиуса», актриса привезла из Финляндии.
«Брат 2»
Через три года вышло продолжение, фильм «Брат 2». Здесь действие происходит уже не в тоскливом Петербурге, а в энергичной и праздничной Москве. Данила отправляется из столицы в Америку, чтобы отомстить бизнесмену Мэннису за убитого сослуживца. С собой Багров берет и Татарина. Правда, Данила летит в Нью-Йорк, а Виктор — в Чикаго, где вместо помощи старший брат гуляет и тратит деньги, в то время как Данила вновь попадает в приключения. Он спасает русскую проститутку Мэрилин, и в результате за ним гонятся и сутенерская мафия, и бандиты Мэнниса.
Вторая часть франшизы вышла более смелой. В фильме затронута проблема идентичности и культурных различий, в частности здесь сталкиваются два мира — российский и американский. И, конечно, Данила Багров снова выступает в качестве героя, который любит свою родину и жаждет справедливости.
По словам продюсера Сергея Сельянова, съемочной группе «Брата 2» удалось познакомиться с полицейскими маленького города возле Чикаго. И те позволили снять несколько сцен с их участием, а также пустили в камеры с заключенными преступниками.
Несмотря на то, что многим фильм понравился, были и противники проекта. Например, Юрий Шевчук категорически отказался предоставить песню группы «ДДТ», потому что не хотел быть причастным к «Брату 2», и создатели остановились на треке «Полковнику никто не пишет» «Би-2».
«Брат 3»
Несмотря на громкое название, этот фильм не имеет никакого отношения к творению Алексея Балабанова. Полнометражный дебют Валерия Переверзева вышел на большой экран в 2024 году, но успешным проект назвать сложно.
Фильм делится на три сюжетные линии. Действие всех частей происходит в Тамбове. Дочка генерала, девушка по имени Катя (Александра Вознесенская) встречается с нищим уличным художником (Василий Карпенко). Родители (Юрий Торсуев и Любовь Богушева-Лапшина) категорически против такого союза. Во второй новелле речь пойдет о брате-близнеце генерала, главаре преступной банды. Третья история повествует о двух грабителях, которые проваливают задание, тем самым запуская целую череду последствий.
Почему же «Брат 3», хотя в нем снялись такие звезды, как Эрик Робертс, провалился? В первую очередь, из-за отсутствия связи с кинохитами Балабанова. Многие сочли картину глупой попыткой похайповать на громком названии. Актер Виктор Сухоруков, исполнивший роль Татарина в «Братьях», негативно высказался о третьей части и назвал «Брата 3» примитивным и даже наглым.