Через три года вышло продолжение, фильм «Брат 2». Здесь действие происходит уже не в тоскливом Петербурге, а в энергичной и праздничной Москве. Данила отправляется из столицы в Америку, чтобы отомстить бизнесмену Мэннису за убитого сослуживца. С собой Багров берет и Татарина. Правда, Данила летит в Нью-Йорк, а Виктор — в Чикаго, где вместо помощи старший брат гуляет и тратит деньги, в то время как Данила вновь попадает в приключения. Он спасает русскую проститутку Мэрилин, и в результате за ним гонятся и сутенерская мафия, и бандиты Мэнниса.