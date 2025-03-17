Актриса «Бригады» пожаловалась, что стала заложницей образа из сериала

«Меня тоже после “Бригады” долгое время приглашали на роли стерв, любовниц, разлучниц — агрессивных дамочек. Я не против играть таких персонажей, мне это интересно, но для расширения своего диапазона мне хотелось диаметрально противоположных образов», — говорит она.