Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актриса «Бригады» пожаловалась, что стала заложницей образа из сериала

Александру Флоринскую после «Бригады» долгое время приглашали на роли антигероинь
Александра Флоринская
Александра Флоринская

Актриса Александра Флоринская пожаловалась, что стала заложницей образа после выхода сериала «Бригада» в 2002 году. 47-летнюю артистку цитирует издание «Страсти».

Сериал Алексея Сидорова стал дебютной экранной работой Флоринской. В «Бригаде» она сыграла любовницу Саши Белого, после чего ей начали предлагать аналогичные роли.

«Меня тоже после “Бригады” долгое время приглашали на роли стерв, любовниц, разлучниц — агрессивных дамочек. Я не против играть таких персонажей, мне это интересно, но для расширения своего диапазона мне хотелось диаметрально противоположных образов», — говорит она.

Про мнению знаменитости, после успеха «Бригады» многие сыгравшие в сериале актеры страдали от такого стереотипного подхода.

При этом для нее успех сериала не отразился на гонорарах.

«Я не помню, чтобы гонорары выросли в разы. Все-таки у меня была не главная роль, поэтому на мне это так не отразилось, как у коллег», — заключила она.

В 2024 году Флоринская сыграла в сериале «Красные линии» — спин-оффе популярного шоу «Бывшие». Новый проект рассказывает историю писательницы Елены Огурцовой (Полина Гагарина), оказавшейся в ловушке своего кумира — некогда успешного литератора Михаила Наумова (Илья Любимов). Его властную и эксцентричную супругу и воплотила на экране Флоринская.