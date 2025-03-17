Звезда «Сладкой жизни» показала, как выглядит ее тело после родов без фотошопа

Звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова показала, как выглядит ее тело после родов без фотошопа и фильтров. Актриса позировала в бикини перед зеркалом и поделилась кадрами в соцсетях. Знаменитость в апреле 2024 года впервые стала матерью.
«Медленно, но верно возвращается тело. Скоро год, как родился Леонид. Уже я не 93 килограмма, конечно», — отметила артистка.
Шумакова говорила, что легко избавилась от 20 кг после родов. Звезда продолжила худеть, контролируя питание, но ничего себе не запрещая. Она рассказывала, что соблюдает интервальное голодание, по утрам пьет костный бульон и мало ест сладкого. А также знаменитость возобновила занятия йогой, силовые тренировки и бег. По словам актрисы, она следит за реакцией организма и не перегружает его, но старается быстрее привести себя в форму.
Артистка родила первенца Леонида от PR-агента Вячеслава Гусева. Шумакова рассказывала, что познакомилась со своим избранником за девять лет до свадьбы в новогоднюю ночь. Супруги поженились в 2022 году, отказавшись от пышного торжества, пара просто расписалась в ЗАГСе. А в конце 2023 года звезда объявила о своей долгожданной беременности.