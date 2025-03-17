Звезда «Сладкой жизни» показала, как выглядит ее тело после родов без фотошопа

Шумакова говорила, что легко избавилась от 20 кг после родов. Звезда продолжила худеть, контролируя питание, но ничего себе не запрещая. Она рассказывала, что соблюдает интервальное голодание, по утрам пьет костный бульон и мало ест сладкого. А также знаменитость возобновила занятия йогой, силовые тренировки и бег. По словам актрисы, она следит за реакцией организма и не перегружает его, но старается быстрее привести себя в форму.