Юлия Пересильд поделилась кадрами с дня рождения матери в ресторане

Актриса Юлия Пересильд показала, как ее мать отпраздновала день рождения в Москве. Звезда опубликовала в соцсетях кадры, снятые в греческом ресторане, и поделилась подробностями с подписчиками.
«Отмечали день рождения мамули в безбашенном месте! Просто хулиганство прекрасное. Били тарелки на счастье. Пусть оно будет», — призналась артистка.
Знаменитость родилась и выросла в Пскове. Ее отец писал иконы, а мать работала в детском саду. С 11 лет Пересильд воспитывал отчим Сергей Вяльцев. Актриса отмечала, что искренне называет его отцом, и за многое ему благодарна. По словам звезды, мужчина смог заменить ей родителя и стать близким человеком.
Артистка воспитывает двух дочерей от режиссера Алексея Учителя: 15-летнюю Анну и 11-летнюю Марию. Пересильд в 2021 году рассказала, что рассталась с отцом девочек, однако не препятствует их общению. Экс-возлюбленные сохранили хорошие отношения, поэтому периодически встречаются и продолжают работать вместе.
В 2022 году стало известно о романе актрисы с коллегой Михаилом Тройником. И позже пара публично подтвердила свои отношения. Однако в 2024 году в сети появились слухи, что влюбленные расстались. Тройник стал выходить в свет без актрисы, не отвечая на вопросы журналистов о личной жизни. На дне рождения матери Пересильд артиста также не было.