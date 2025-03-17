Юлия Пересильд поделилась кадрами с дня рождения матери в ресторане

В 2022 году стало известно о романе актрисы с коллегой Михаилом Тройником. И позже пара публично подтвердила свои отношения. Однако в 2024 году в сети появились слухи, что влюбленные расстались. Тройник стал выходить в свет без актрисы, не отвечая на вопросы журналистов о личной жизни. На дне рождения матери Пересильд артиста также не было.