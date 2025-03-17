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Звезда сериала «Черная любовь» показала фото с первенцем и раскрыла его имя

Актриса Неслихан Атагюль и ее супруг Кадир Догулу опубликовали в соцсетях фото с новорожденным сыном

Звезда турецкого сериала «Черная любовь» Неслихан Атагюль и актер Кадир Догулу опубликовали в соцсетях фото с первенцем, скрыв его лицо. Однако актеры рассказали поклонникам, как назвали ребенка.

Неслихан Атагюль и Кадир Догулу, фото: соцсети
Неслихан Атагюль и Кадир Догулу, фото: соцсети

«Азиз. Добро пожаловать, мой дорогой сын», — написали знаменитости.

Артисты поженились в 2016 году. В 2024 году в прессе появилась информация, что пара на грани развода из-за измен Догулу. Но Атагюль в годовщину свадьбы опубликовала фото с супругом, опровергнув слухи о разладе в отношениях. Звезда написала, что у них все хорошо.

Актриса признавалась в личном блоге, что планировала скрывать свою беременность. Однако папарацци удалось сфотографировать Атагюль и распространить снимки, на которых был заметен ее округлившийся живот. Поклонники начали задавать вопросы знаменитости в соцсетях, поэтому она публично объявила о своем положении. Звезда также не стала скрывать пол ребенка.

Атагюль отмечала в личном блоге, что ей непросто давалась беременность, но она старалась быть активной и много путешествовала. По словам актрисы, муж окружил ее такой заботой, о которой можно только мечтать.