Звезда сериала «Черная любовь» показала фото с первенцем и раскрыла его имя

Артисты поженились в 2016 году. В 2024 году в прессе появилась информация, что пара на грани развода из-за измен Догулу. Но Атагюль в годовщину свадьбы опубликовала фото с супругом, опровергнув слухи о разладе в отношениях. Звезда написала, что у них все хорошо.