Дженнифер Лоуренс засняли впервые после слухов о рождении второго ребенка

Голливудскую актрису Дженнифер Лоуренс заметили впервые после слухов о рождении второго ребенка. Фото опубликованы на сайте People.
16 марта папарацци подловили Лоуренс во время прогулки вместе с ее супругом Куком Марони в Нью-Йорке. Актриса появилась на публике в черной водолазке, темно-синем длинном пальто, широких брюках и кроссовках. Знаменитость завершила образ леопардовой сумкой на плечо. Она распустила волосы и отказалась от макияжа.
Кук Марони был замечен в темно-сером джемпере, черном пальто, зеленых брюках и кедах.
Накануне издание Film Updates сообщило в соцсети, что Дженнифер Лоуренс якобы тайно стала мамой во второй раз. При этом дата, пол и имя ребенка неизвестны. Актриса и ее супруг пока не комментировали сообщения.
В октябре прошлого года британский журнал Vogue написал, что Лоуренс ждет второго ребенка. Журналисты обратили внимание, что знаменитость вышла на ужин в Лос-Анджелесе в футболке и свитере, из-под которых едва проглядывал живот.
Дженнифер Лоуренс с 2019 года замужем за директором американской художественной галереи Гладстон и искусствоведом Куком Марони. В 2022 году у влюбленных родился сын. Мальчика назвали Си Марони. Знаменитость не выкладывает фото с ребенком и почти не рассказывает о личной жизни.