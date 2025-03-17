В 2024 году при поддержке Минкультуры завершилось производство почти 300 картин

«Кассовые сборы отечественных кинолент составили более 36 миллиардов рублей. Количество зрителей российских фильмов увеличилось на 10% по отношению к предыдущему году и составило почти 100 миллионов человек. Очень важно, что ведомство продолжает комплексную работу, направленную на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — добавила Любимова.