В 2024 году при поддержке Минкультуры завершилось производство почти 300 картин

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Производство 298 кинокартин, созданных при поддержке Минкультуры РФ, завершено в 2024 году, запущено более 150 национальных фильмов по итогам конкурсного отбора. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова на заседании комитета по культуре в Госдуме.
«В 2024 году завершено производство 298 национальных фильмов, созданных при финансовой поддержке Минкультуры России. По итогам конкурсного отбора при финансовой поддержке запущен в производство 151 национальный фильм», — сказала она в преддверии ежегодного отчета кабмина в Госдуме.
Министр также отметила, что в 2024 году в прокат вышло 214 российских фильмов, из которых 84 картины созданы при поддержке министерства и Фонда кино.
«Кассовые сборы отечественных кинолент составили более 36 миллиардов рублей. Количество зрителей российских фильмов увеличилось на 10% по отношению к предыдущему году и составило почти 100 миллионов человек. Очень важно, что ведомство продолжает комплексную работу, направленную на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — добавила Любимова.