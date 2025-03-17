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Актер Иван Охлобыстин стал дедом в третий раз

Третьего внука актера Охлобыстина назвали Ноем
Иван Охлобыстин
Иван ОхлобыстинИсточник: PersonaStars

Известный советский и российский актер, телеведущий и режиссер Иван Охлобыстин в третий раз обрел статус дедушки. Радостной новостью кинематографист поделился 16 марта в своем Telegram-канале.

Он опубликовал фотографию дочери с ее новорожденным сыном.

«Я стал дедом в третий раз», — написал Охлобыстин, добавив, что мальчика назвали Ноем, а его вес при рождении составил 3725 гр.

У Охлобыстина и его жены Оксаны шестеро детей. Кроме того, актер является крестным отцом более чем для полусотни детей, в том числе для сына Владимира Епифанцева Орфея.

Ранее стало известно, что СБУ предъявила заочные обвинения Охлобыстину на Украине.