Актер Иван Охлобыстин стал дедом в третий раз

Известный советский и российский актер, телеведущий и режиссер Иван Охлобыстин в третий раз обрел статус дедушки. Радостной новостью кинематографист поделился 16 марта в своем Telegram-канале.
Он опубликовал фотографию дочери с ее новорожденным сыном.
«Я стал дедом в третий раз», — написал Охлобыстин, добавив, что мальчика назвали Ноем, а его вес при рождении составил 3725 гр.
У Охлобыстина и его жены Оксаны шестеро детей. Кроме того, актер является крестным отцом более чем для полусотни детей, в том числе для сына Владимира Епифанцева Орфея.
Ранее стало известно, что СБУ предъявила заочные обвинения Охлобыстину на Украине.